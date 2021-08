Entre la 1 del migdia i 2/4 de 5 de la tarda de dissabte es van produir tres accidents a les nostres comarques amb el resultat de cinc ferits lleus.

Al terme de Puigcerdà hi va haver un accident de moto amb un ferit lleu que va ser evacuat a l'Hospital de Cerdanya. Els bombers, que hi van enviar una dotació, van rebre l'avís a 1/4 de 2.

En el cas de Veciana, a la comarca de l'Anoia, a l'A-2, al punt quilomètric 540, la col·lisió entre dos cotxes va fer que un d'ells xoqués de rebot contra un camió avariat que hi havia al voral. L'accident es va produir a 1/4 de 5 de la tarda. Un dels vehicles es va encendre i els bombers, que hi van enviar dues dotacions, van fer tasques d'extinció i van desconnectar les bateries per evitar mals majors. En van resultar dos ferits lleus que van ser atesos pel SEM, un d'ells amb una fuetada cervical.

A 2/4 de 5, al terme de Sant Fruitós de Bages, un cotxe va xocar contra la mitjana a la C-25. En van resultar dos ferits lleus. Hi va anar una dotació.