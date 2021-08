L'home que va resultar ferit amb un ganivet per la seva exparella després d'una forta discussió, ahir al matí, també va acabar detingut pels Mossos per violència masclista. Els fets, com ja va informar aquest diari, van tenir lloc a les 9 i 35 minuts del matí al carrer de Sant Cristòfol de Manresa.

Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona que havia ferit a la seva exparella amb un ganivet a l'estil d'una navalla pallaresa. Testimonis presencials van avisar als agents que havien sentit una forta discussió i van veure que la dona tenia sang i es van pensar que estava ferida.

Quan els agents van arribar al lloc dels fets van comprovar que el ferit era l'home, exparella de l'agressora, que té 48 anys. Tots dos són de nacionalitat espanyola.

Ell va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per curar-lo i la dona va ser detinguda per violència domèstica. Quan va sortir de l'hospital, l'home també va ser detingut per violència masclista, atès que també havia agredit la dona. Una vegada es faci l'atestat, tots dos passaran a disposició judicial les properes hores.