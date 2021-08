Ahir al matí va passar a disposició judicial i va entrar a la presó un jove de 18 anys magrebí que es dedica a arrencar la cadena d'or del coll a iaies aprofitant que van soles pel carrer. El noi, que té antecedents penals, va fer les dues darreres estrebades que l'han portat a la garjola divendres a la tarda.

A les 5 de la tarda de divendres, una dona gran que anava pel carrer de Carrió va ser abordada per dos joves. Un la va immobilitzar per darrere i l'altre, pel davant, li va arrencar la cadena d'or del coll després de donar-li uns quants cops, la qual cosa va permetre a la dona veure-li la cara. Després, la van tirar a terra i van marxar corrents.

A pocs minuts per a 3/4 de 8 del vespre, també divendres, uns ciutadans van avisar a un cotxe dels Mossos que passava per la Muralla del Carme que un noi havia fet una estrebada de la cadena del coll a una senyora gran i havia fugit cap a la carretera de Vic. Els agents van anar al seu darrere i van avisar a dispositius de paisà per afegir-s'hi. El van seguir pel carrer de la Verge de l'Alba, on dos joves que passaven per allà el van intentar detenir, ell els va agredir i va aconseguir escapar. Finalment, els Mossos el van acabar acorralant entre la Via de Sant Ignasi i el carrer de Vidal i Barraquer, davant de la piscina municipal, a la zona enjardinada que hi ha, on es va llençar. Se'l van endur a comissaria i van trobar a la zona enjardinada la cadena de la dona de les 5 de la tarda, que en aquells moments l'estava identificant als Mossos, on havia anat a fer la denúncia.

El van portar a comissaria i ahir va passar a disposició judicial i va entrar a la presó. Les dues víctimes tenen 74 i 75 anys.