Després de més de deu anys de queixes veïnals per la poca il·luminació al carrer d’Alfons XII, el tram que va des de la Plana de l’Om fins a la plaça de Llisach ja té noves lluminàries. Nou punts de llum s’han canviat per LED. No obstant això, veïns de la zona encara troben insuficient la il·luminació que aporten al carrer. A més, expliquen que hi ha altres problemes d’incivisme, inseguretat i brutícia al barri pendents de resoldre des de fa anys.

«Els llums que han posat il·luminen una mica més, però tampoc és una il·luminació molt bona», diu Ferran Parera, un de la desena de veïns de la zona amb qui ha parlat Regió7.

Ja en l’obertura de les obres de reurbanització del carrer, l’any 2009, hi va haver queixes d’alguns veïns. En l’acte d’inauguració n’hi ha que van llençar ous i fruites a l’alcalde, la regidora d’Urbanisme i el president veïnal d’aleshores.

La llum de les noves bombetes LED del tram més proper a la Plana de l’Om del carrer d’Alfons XII contrasten amb les que l’Ajuntament encara no ha canviat en aquest mateix vial. Alguns vianants de la zona no estan gaire convençuts que el canvi hagi suposat un increment lumínic substancial. Eva Lorente explica que «li falta il·luminació, es veu millor, però tampoc no està gaire il·luminat». En la mateixa direcció apunta Júlia Nuet, que diu que els llums no van gens bé, i que el carrer encara es veu fosc.

La instal·lació de les noves lluminàries es va fer a mitjans de juliol, i els fanals estan col·locats en dues direccions; alguns apunten a la calçada mentre que altres apunten cap a la vorera.

Aquesta renovació sí que ha estat benvinguda per altres ciutadans que transiten o treballen al carrer manresà. És el cas d’Óscar Contreras, que explica que hi passa gairebé cada dia per anar a buscar el tren, i creu que els nous llums il·luminen molt més el carrer. La mateixa opinió té Juan Carlos Vega. «Es veu molt més, com més claror millor», afirma.

Encara es canviaran més llums

L’Ajuntament ha informat que properament portarà a terme el canvi de bombetes del tram que queda, entre la plaça de Llisach i la plaça de la Reforma. Durant aquesta actuació es canviaran dotze lluminàries més.

José Coba, propietari del sex shop La Poma d’Eva, situat al vial, comenta que «ja era hora que canviessin els llums. Es veu bastant millor». Tanmateix, es queixa que canviïn una zona i que l’altra quedi fosca fins que no es completi la substitució prevista. La veïna Georgina Ortiz també destaca negativament que hagin canviat un tram i l’altre encara no.

Hi ha altres queixes

A banda de la il·luminació, els veïns fan altres reclamacions. Les més habituals tenen a veure amb la brutícia, l’incivisme, la deixadesa del mobiliari urbà i, especialment, la inseguretat. Miguel Ángel Blancar fa notar que aquesta inseguretat es nota «especialment a la nit, i a l’estiu». Hi afegeix que des que viu al barri mai no l’havia vist tan insegur com ara. Per part seva, la veïna Isabel Moyano retreu que «falten papereres i una zona per treure els gossos», i que hi ha parts del mobiliari descuidades i zones brutes. Per a Jordi Jané, propietari d’Assegurances Bilbao, hi ha un problema amb els blocs de granit. Assegura que cada setmana hi rasca algun cotxe a la cantonada del costat del seu negoci.