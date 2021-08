L’Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, ha iniciat la renovació dels pictogrames dels lavabos d’edificis i equipaments públics amb la voluntat de fer-los més inclusius i de trencar amb la històrica classificació binària de gènere. Així, s’ha creat una nova proposta de senyalització que deixa enrere els dibuixos d’home i de dona i posa el focus en el que es pot trobar dins de cada lavabo.

En total, s’han creat 7 pictogrames (vegeu-los tots en aquest enllaç): el vàter, la pica, l’urinari, el canviador, el lavabo adaptat i la copa menstrual —un símbol que ens indica que la persona podrà trobar una pica en el mateix espai on hi ha el vàter, sense que aquesta estigui a fora, en una estança compartida—. S’hi incorpora també el símbol inclusiu, aquest amb la voluntat “de donar visibilitat a la diversitat de persones que conforma la societat”, explica la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas, que afegeix que la nova senyalització també permetrà “deixar de vincular els canviadors per a nadons com una tasca exclusivament femenina; ara, ja no hi haurà el símbol d’una dona al costat del d’un canviador, sinó que per exemple ens trobarem el símbol d’un vàter i d’un canviador, i allà hi podrà entrar tothom”.

Es tracta, doncs, d’un pas que permet avançar cap a la igualtat, destaquen des del consistori manresà. La nomenclatura actual, detalla la regidora Cruz, “continua perpetuant simbòlicament i físicament la idea que les persones es divideixen en homes i dones, i que tenen necessitats essencialment diferents fins al punt que no poden compartir els lavabos i vestidors”. Així mateix, continua, “són espais que acaben excloent les persones que no s’identifiquen amb els gèneres binaris i les persones que tenen dubtes sobre la seva identitat de gènere; i són espais hostils per a les persones que estan iniciant una transició, o que són visiblement trans”.

En aquests moments, ja s’ha iniciat el canvi de pictogrames, una tasca que s’anirà realitzant al llarg dels mesos, prioritzant que cada equipament en tingui com a mínim un amb senyalització inclusiva. A hores d’ara, ja s’han modificat les icones o s’ha pactat la seva modificació per a la tornada de vacances al Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i a l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) centre, tots tres ubicats al carrer de la Canal; a la Casa Flors Sirera; al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO); a l’Escola d’Adults; a l’Edifici Infants; al Conservatori de Música; a l’Escola d’Art; al Centre Cultural El Casino i a la seva biblioteca; als centres cívics; al Casal La Kampana, al Casal de les Escodines i a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella.

En una segona fase s’hi aniran incorporant els equipaments esportius, el mercat municipal, l’edifici consistorial, l’Oficina de la Unitat d’Acollida, l’Oficina de Turisme, el lavabo públic de Sant Domènec i els dels teatres Kursaal i Conservatori, entre altres.

Garantir drets

La proposta s’emmarca en la Llei catalana 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en la qual es parla de la necessitat d’anar construint una societat més respectuosa i diversa en els diferents àmbits de la vida social. En l’àmbit de ciutat, la iniciativa respon a una de les accions emmarcades en el Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI, 2018-2021, concretament en l’objectiu específic de “garantir el dret de qualsevol persona a no ser discriminat/da en vestuaris i lavabos”. D’altra banda, també dona resposta a la proposició —presentada per Fem Manresa i aprovada per unanimitat de tots els grups— del passat novembre que demanava continuar la tasca de llistar i identificar els lavabos públics de la ciutat i de definir una imatge identificativa inclusiva.