La baixada de naixements no té aturador a Manresa. La Fundació Althaia va atendre l’any passat 1.473 parts, la xifra més baixa en vint-i-dos anys, com a mínim.

Es tracta d’una baixada de la natalitat molt considerable, el 35,5% menys que els que hi va haver el 2010, per exemple. Els 1.473 parts atesos per Althaia el 2020 són 813 menys que els 2.286 d’aquell any 2010.

Segons les dades recopilades per Regió7 durant els darrers 22 anys, el 1999 es van atendre 1.490 parts, una quantitat superior a la de l’any passat. Des del 1999 fins al 2010 la tendència va ser a l’alça, amb excepcions puntuals. Tot i que hi va haver alguna reculada en les xifres, de 1.490 parts es va passar a gairebé 2.290.

En aquest cas, el creixement durant la primera dècada del segle XXI a la ciutat va ser d’un 53% si es comparen les dades del 1999 amb les corresponents el 2010.

A partir d’aquí el descens ha estat inexorable. Cada any hi ha hagut una xifra menor a l’anterior i així progressivament fins a descendir als esmentats 1.473.

Si l’any 2010 el nombre de parts fregava els 2.300, el 2013 no només havien baixat de 2.000 sinó que havien davallat fins a 1.857.

Durant quatre anys continuaven descendent, però de forma lleugera, i l’any 2016 encara es mantenien en una franja superior als 1.800.

El 2017, 2018, 2019 i 2010 el descens es va accentuar i cada any saltava de graó. El 2017 Althaia va atendre 1.7000 naixements; el 2018, 1.700; el 2019, 1.500 i el 2020, 1.400.

De moment i amb un context agreujat per la pandèmia i la crisi econòmica i social que se’n deriva, no sembla que hi hagi un canvi de tendència, però seran les noves dades les que aclariran la situació. Potser un 2021 en el qual s’espera controlar encara més l’epidèmia pot oferir xifres més optimistes que el 2020.

D’altra banda, cal tenir en compte que la pandèmia el que ha fet ha estat accentuar una tendència a la baixa que s’ha mantingut de manera sostinguda durant la darrera dècada.

La Clínica no va atendre parts

Sobre el nombre total de naixements, una part d’ells, la que correspon a l’activitat mutual i privada, s’atén tradicionalment a la Clínica Sant Josep. A causa de l’epidèmia, la Clínica va deixar l’any passat d’atendre parts. Però, més enllà de l’epidèmia, el nombre de naixements atesos també havia anat a la baixa.

L’any 2010 hi va haver 663 parts a la Clínica i l’any 2019, abans de la covid-19, 340, la meitat.

La Clínica no només va haver de traslladar tota l’activitat quirúrgica urgent, sinó que es va haver de prendre una altra decisió important: també els parts. Es va fer perquè els professionals assistencials tenien molta més feina i calia optimitzar els recursos disponibles en plena crisi pandèmica.