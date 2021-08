L’Ajuntament de Manresa reforça totes les línies del bus urbà per la Festa Major. A banda del bus nocturn, iniciativa que s’havia dut a terme els darrers anys seguint el recorregut de les línies L6 i L7 i de la línia L8, enguany com a novetat també farà el recorregut en horari nocturn la línia L5 (per cobrir els barris de Sant Pau, Viladordis, Pujada Roja), la línia del barri del Xup i un servei especial de llançadora des de Guimerà fins al Palau Firal.

La voluntat és cobrir tots els actes de festa major amb les diferents línies de bus de la ciutat, per tal de facilitar els desplaçaments per la ciutat i reduir l’ús del vehicle privat. Els viatges en el servei de bus nocturn són gratuïts a partir de les 10 de la nit en totes les línies.

Per aquest motiu, a banda del servei habitual, entre els dies 26 i 30 d’agost es faran els següents serveis especials, que també podeu consultar en aquest enllaç:

La línia 5, que té parada al Palau Firal, on es realitzen diversos concerts, prolonga el seu servei cada dia de Festa Major fins a la 1 h. També té servei especial els dies festius, 29 i 30 des de les 4 de la tarda fins a la 1 de la nit, cada 60 minuts. La línia 5 cobreix els barris de Sant Pau, Viladordis i Pujada Roja, amb parades centrals a Sant Domènec i plaça Valldaura.

La resta de línies mantenen els seus horaris habituals. Recordar que la línia 8 disposa de servei fins a les 0:15 els dies feiners i fins a les 23:45 h els dissabtes i festius.

Per disposar de més informació sobre els horaris i recorreguts de les diferents línies es pot consultar a la web www.manresabus.com.

Per tal d’informar d’aquestes novetats del servei s’ha realitzat una campanya de comunicació consistent en l’edició d’uns fulletons informatius que s’han enviat a cada domicili de la ciutat. Aquests fulletons també es podran trobar als diferents edificis municipals, als busos i a l’estand del Punt Lila / Àngels de Nit, punt informatiu situat a la plaça Sant Domènec que s’ofereix des de l’Ajuntament als joves durant els dies de Festa Major. També s’han realitzat vinils informatius que s’han posat a parades i busos.

En la mateixa campanya s’informa els usuaris no habituals del bus que l’utilitzin per moure’s pels diferents actes de la Festa Major, que per tal que el viatge sigui més econòmic poden utilitzar els diferents títols de transport disponibles, com les targetes T10 o S1 (aquesta segona exclusiva de la línia del Xup).

Amb les targetes T10 o S1, el preu per viatge surt a 0,91€. Per tal de poder fer ús de la bonificació de preu de les targetes cal, abans de viatjar, comprar les targetes a un dels 28 punts de venda repartits per tota la ciutat, bàsicament estancs, llibreries o quioscs, així com a l’estació d’autobusos.