L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric.

La finalitat d’aquest programa és dinamitzar comercialment i econòmicament els barris que conformen aquest sector de la ciutat, que són el Barri Antic, les Escodines i una part de Vic-Remei. Amb aquesta iniciativa es vol incentivar les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques.

També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents per evitar que acabin tancant a causa de la jubilació del titular o altres circumstàncies.

Hi ha dissenyades tres línies d’ajudes. La primera, destinada a les persones que hagin iniciat una activitat econòmica a partir del 5 de desembre de 2020. La segona línia és per a la realització d’obres de reforma i adequació del local on es vulgui establir una nova activitat. En aquest cas, si bé el negoci s’ha d’haver iniciat a partir del 5 de desembre de 2020, les inversions de les reformes i adequacions poden ser d’un període anterior, a partir del 5 de desembre del 2019. I la tercera línia d’ajuts és pel traspàs de negocis existents destinats a la transmissió d’una activitat en funcionament entre la persona empresària i la persona emprenedora. Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del 5 de desembre de 2020. L’import total a percebre per part de cada beneficiari serà de 3.000 euros.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 30 de setembre. La documentació es pot presentar presencialment al Registre General de l’Ajuntament, situat a la plaça Major número 1, i de manera telemàtica a través de www.manresa.cat/tramits. Per a qualsevol dubte relacionat amb aquestes ajudes, cal posar-se en contacte amb el CEDEM, el Centre de Desenvolupament Empresarial, al telèfon 93 878 76 25.