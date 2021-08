La típica figura amb la silueta d’un home i d’una dona ja no protagonitzarà tots els lavabos dels equipaments i edificis públics de Manresa. L’Ajuntament ha iniciat la renovació de la senyalització per fer-los més inclusius i trencar amb la classificació binària de gènere. Respon a una proposició de Fem Manresa aprovada al ple del novembre passat per unanimitat.

La senyalització inclou set pictogrames (els del costat), en els quals destaca el símbol inclusiu, que substituirà la silueta clàssica per representar un home i una dona. També hi ha una copa menstrual que servirà per identificar la pica que estigui a dins d’on hi ha el vàter i diferenciar-la de la que estigui a fora, representada amb el dibuix d’una pica.

Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI ha destacat que la nova senyalització permetrà «deixar de vincular els canviadors per a nadons com una tasca exclusivament femenina; ara, ja no hi haurà el símbol d’una dona al costat del d’un canviador, sinó que, per exemple, ens trobarem el símbol d’un vàter i d’un canviador, i allà hi podrà entrar tothom». Al seu entendre, la nomenclatura actual «continua perpetuant simbòlicament i físicament la idea que les persones es divideixen en homes i dones, i que tenen necessitats essencialment diferents, fins al punt que no poden compartir els lavabos i vestidors». Hi ha afegit que «són espais que acaben excloent les persones que no s’identifiquen amb els gèneres binaris i les que tenen dubtes sobre la seva identitat de gènere; i són espais hostils per a les persones que estan iniciant una transició, o que són visiblement trans».

La renovació s’anirà realitzant al llarg dels mesos, ha informat l’Ajuntament, prioritzant que cada equipament en tingui com a mínim un amb senyalització inclusiva. A hores d’ara, ja s’han modificat les icones o s’ha pactat la seva modificació per a la tornada de vacances al Servei d’Atenció Integral LGTBI, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones i a l’Equip Bàsic d’Atenció Social centre, ubicats al carrer de la Canal; a la Casa Flors Sirera; al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació; a l’Escola d’Adults; a l’Edifici Infants; al Conservatori de Música; a l’Escola d’Art; al Centre Cultural El Casino i a la biblioteca; als centres cívics; al Casal La Kampana, al Casal de les Escodines i a les Piscines Municipals.

En una segona fase s’hi aniran incorporant els equipaments esportius, el mercat municipal, l’edifici consistorial, l’Oficina de la Unitat d’Acollida, l’Oficina de Turisme, el lavabo públic de Sant Domènec i els dels teatres Kursaal i Conservatori, entre d’altres.

La proposta també s’emmarca en la Llei catalana 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI i en el Pla Comarcal per tal de garantir els drets de les persones LGTBI, 2018-2021.