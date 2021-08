Ja no queden entrades per a les visites a la Manresa Desconeguda que tindran lloc en el marc de la Festa Major de Manresa i que enguany descobriran la fàbrica del Salt (també coneguda com la fàbrica de l'Aranya) i el conjunt arqueològic de Santa Caterina. Segons ha pogut comprovar aquest diari, aquest dimarts al migdia ja no era possible reservar entrada per a aquesta activitat, que en les darreres edicions de la festa major s'ha convertit en una de les més atractives. De totes les sessions que es van posar ahir a disposició de la ciutadania, només una té a hores d'ara una única localitat disponible, per visitar els Plans de Santa Caterina el divendres, 27 d'agost, a les 8 del vespre. La resta de sessions, també per a la fàbrica del Salt, tenen les entrades exhaurides.

Les entrades per a la resta d'actes de la festa major, que tindrà lloc del 26 al 30 d'agost, es van posar a la venda dijous passat. Inicialment hi va haver tanta demanda de sol·licituds a través del web des d'on es podien reservar les localitats que la pàgina es va col·lapsar i fins al cap de més d'una hora no s'hi podia accedir. Hi va haver propostes que van exhaurir ben de pressa les entrades, com ara els concerts de Buhos i El Pot Petit. Des d'aquest enllaç web.lafestamajor.cat es pot consultar tot el programa i també comprar o reservar entrades per als esdeveniments que encara en tenen de disponibles.

Una desena d'esdeveniments ja sense entrades

A banda de les visites a la Manresa Desconeguda, també s'han exhaurit les entrades d'una desena d'altres esdeveniments programats dins la festa major. No queden localitats disponibles per als concerts d'El Quinto Carajillo i Buhos, El Pot Petit, Manel Camp, 31 FAM i Sara Roy; i tampoc és possible assistir, si no s'ha reservat ja entrada per fer-ho, a la Moscada Infantil, als espectacles Tradidansa/Festejant/Vincles, Bozzà! (28) i Foc al Covid (de Xàldiga, que substituirà el correfoc), a la demostració castellera a càrrec dels Tirallongues i a l'espectacle Aliksim presenta: "Univers Fantàstic".

Descobrint patrimoni manresà

La visita a la fàbrica del Salt es farà aquest dijous, 26 d’agost, de 17 a 20 h. Es visitarà l’interior de la fàbrica, les plantes superiors recentment restaurades i les estances de la comunitat islàmica del Bages. La visita arrencarà a la plaça del Salt i caldrà portar mascareta i s’aconsella dur calçat còmode.

L’endemà, 27 d’agost, de 18 a 20 h, serà el torn del conjunt arqueològic dels Plans de Santa Caterina. L’inici de la visita és al camí d’accés a la Torre de Santa Caterina, des del Camí de les Pedreres. Es recomana arribar-hi a peu. Caldrà portar mascareta i s’aconsella portar calçat còmode, aigua i protecció per la calor i els mosquits.

Les visites són gratuïtes, però calia inscriure's prèviament on-line a la web de Manresa Turisme o bé presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 1). Es garanteix el compliment dels protocols de seguretat, per aquest motiu les places per assistir-hi a les visites són limitades.

La fàbrica del Salt

El nom que apareix a la fitxa tècnica és Fàbrica del Salt, tot i que tothom a Manresa la coneix com la Fàbrica de l’Aranya, per l’empresa fabricant de cintes elàstiques que s’hi va instal·lar durant els anys 70 i 80 i que portava aquest nom. Ubicada al barri de les Escodines, a tocar de la Via Sant Ignasi, aquest edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, aixopluga des del 2005, a la primera planta, la mesquita de la comunitat islàmica del Bages. Els darrers anys, l’Ajuntament hi ha fet treballs de restauració de les plantes superiors, accessos i espais exteriors. Darrerament, el consistori ha cedit la segona la planta perquè la Generalitat de Catalunya instal·li la seu de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la Catalunya Central.

Conjunt arqueològic de Santa Caterina

La intervenció arqueològica promoguda per l’Ajuntament de Manresa els darrers anys als Plans de Santa Caterina, a uns 200 metres de la torre, ha fet aflorar restes de l’antic monestir de Sant Cristòfol, del segle XIII, i de l’església de Santa Caterina, que s’hi va construir a sobre a inicis del segle XVI. Ha quedat a la vista la planta de l’església i altres construccions adjacents que mostren que, entre el mateix segle XVI i el XIX, en aquell indret hi havia hagut un mas amb un ús d’obrador vitivinícola. Així, també s’ha identificat un celler, una tina, dues cassoles de premsa, un estable, diverses estances i, a banda, una sepultura excavada a la roca, molt probablement d’època alt-medieval (segle X-XI).

Les visites les organitza l’Ajuntament de Manresa amb el Centre d’Estudis del Bages i compten amb la participació d’Arqueòlegs.Cat, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, el Museu de Manresa i el Museu de la Tècnica de Manresa-Parc de la Sèquia. També amb la col·laboració de la Comunitat islàmica del Bages (El Fath) i la família Arroyo.

Els autors dels guions i textos dels fulletons són Francesc Comas Closas i Jordi Piñero Subirana.