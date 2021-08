Nedgia Catalunya va iniciar ahir obres de canalització soterrada del gas al carrer de Flor de Lis, entre els números 10 i 18, on es prohibirà l’estacionament a l’àmbit de les obres per habilitar un itinerari protegit per a vianants en calçada. Tenen una durada prevista de dues setmanes. També al carrer de l’Alcalde Armengou, 48-58, on també s’habilitarà un itinerari protegit per als vianants en calçada. En aquest cas, la durada prevista és de tres setmanes.

D’altra banda, al carrer de Flor de Lis, entre els números 2 i 18, també ahir, Aigües de Manresa hi va iniciar obres de reposició de la xarxa d’aigua potable.