El cuiner manresà Jordi Cruz és un dels 'Mestres de la Cuina' del Museu de Cera de Barcelona. Des del passat mes d'abril, el xef d'un dels millors restaurants del país, l'Abac, té la seva figura de cera al museu barceloní. Comparteix sala des de llavors amb Ferran Adrià i Carme Ruscalleda, els tres amb el màxim reconeixement en el món culinari, i se sumen als germans Roca i Ratatouille, ja presents abans al museu. La tècnica utilitzada per la realització de les figures és l’escanejat 3D, per la qual cosa ells mateixos van triar la posició en la que volien aparèixer i, a més, van cedir les seves jaquetes de cuiners, tal com expliquen els responsables de l'espai.

A la sala d’Esports, on hi ha representants de diferents disciplines, el passat abril també s'hi van incorporar la pilot Laia Sanz i el tenista Rafa Nadal. Es va completar així el món del motor, on Sanz es va sumar a Fernando Alonso i Marc Márquez, i del tenis, on Nadal se situa al costat de Serena Williams.

Les cinc noves figures van ser creades per l’artista Mike Wade, amb trenta anys d’experiència en la creació de figures de cera realistes de celebritats i personatges per a museus de cera, instal·lacions d’art i exhibicions a tot el món.

El Museu de Cera de Barcelona va obrir les portes el passat 4 de desembre de 2020 després d’una renovació integral. L’espai compta amb 28 sales temàtiques, més de 150 figures i tecnologia interactiva que permet viure una aventura al costat dels personatges més icònics del món del cinema, l’esport, la música, la història i l’actualitat, entre molts altres. Ofereix una experiència moderna i innovadora que estarà en constant renovació, i prova d’això és l’arribada aquesta mateixa setmana de cinc noves figures.

Jordi Cruz va substituir Xavier Pellicer com a xef del restaurant Abac el 2010. L'establiment va entrar en el selecte club dels restaurants amb tres estrelles Michelin el 2017, un títol que actualment només ostenten onze locals en tot l’Estat espanyol. Podeu llegir aquí l'ampli reportatge que va publicar Regió7 sobre Cruz i el seu restaurant el mes passat.