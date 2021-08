En el marc dels actes organitzats dins la festa major per commemorar els 90 anys de la proclamació de la República, tot i que no forma part del programa festiu, avui tindrà lloc la descoberta de les plaques amb el nom de passeig de la República, que és com es coneixerà a partir d'ara el carrer d'Alfons XII, el que comunica la Plana de l'Om amb la plaça de la Reforma.

L'acte, a 2/4 de 7 de la tarda, comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el director de Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló; la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; i el president del Centre d’Estudis del Bages, Francesc Comas Closas.

El canvi de nom es va aprovar al ple del mes passat amb el vot a favor d’ERC, JxM i Fem, el vot en contra de Ciutadans i l’abstenció del PSC.

També demà dijous, dins dels actes de la Festa Major de Manresa, es farà, a 1/4 de 8 del vespre, a l’escola Renaixença, la inauguració de dues exposicions relacionades amb la commemoració del 90 anys de la proclamació de la República. Les mostres es podran visitar fins al 30 d’agost, i els dies 4, 5, 11 i 12 de setembre en horari de 6 de la tarda a 8 del vespre. L’entrada a les exposicions a l’escola Renaixença és pel carrer del Bruc, 112-114.

Les exposicions

Tres dies d’abril. 90 anys de la proclamació de la República, produïda pel Memorial Democràtic, vol mostrar, a través de fotografies i testimonis, com es va viure la proclamació de la República arreu de Catalunya. Des del 14 d’abril de 1931, tres dies plens d’alegria i emoció per a una part significativa de la ciutadania, que esperava un canvi polític des de feia dècades.

L’exposició República i Escola a Manresa (1931-1939), produïda per l’Associació Memòria i Història de Manresa, mostra l’obra educativa del govern de la República a Manresa, el moviment de renovació pedagògica que va significar, la construcció del Grup Escolar Renaixença i la tasca i el compromís dels seus mestres. Els textos són de Joaquim Aloy i Pere Gasol, de l’Associació Memòria i Història de Manresa, i el disseny és de l’estudi Porta Disseny.

La mostra amb les dues exposicions a la ciutat està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Bages, el Museu de Manresa, la Diputació de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Memorial Democràtic.

Descoberta a la sala d'exposicions del claustre

La celebració dels 90 anys de la proclamació de la República també serà l’eix de l’acte de la Descoberta que impulsa el Museu de Manresa i Associació per al Museu de Manresa. La Descoberta és una activitat que consisteix a localitzar, netejar, estudiar i presentar al públic peces inèdites del fons del Museu, que poden ser d’interès per a la història de la nostra ciutat.

Dissabte, 28 d’agost, a les 7 de la tarda, a la Sala d'exposicions del claustre (Via de Sant Ignasi, 40), la Descoberta presentarà “el cartell de la Festa Major del 1931” i un dels actes més valorats del programa, “la Segona Exposició d'Artistes Manresans”, que agrupava alguns dels artistes més representatius del territori. Anirà a càrrec de l'historiador Francesc Comas Closas i l'artista Josep Maria Massegú Bruguera..

La mostra també presenta els cartells i els programes de les festes majors d'entre 1931 i 1935 i subratlla alguns dels seus actes més lluïts. La proposta forma part de la campanya de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona sobre el 90è aniversari de la República.

Es podrà visitar de diumenge 29 a dilluns 30 d'agost de 10 del mati a 2 del migdia.

Les exposicions formen part dels actes que organitza enguany l’Ajuntament de Manresa per sumar-se a la commemoració que la Generalitat de Catalunya impulsa arreu del país a través del Departament de Justícia. El primer dels actes de la commemoració a Manresa va ser el passat dimecres 14 d’abril, amb un acte institucional que va evocar les veus dels que van viure la proclamació de la República en primera persona. Un espectacle dissenyat pel grup de teatre dels Carlins a partir de la recerca i l’assessorament de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

Els mesos d’octubre i novembre hi haurà diverses conferències de divulgació sobre els fets i la tasca duta a terme durant el govern republicà a Manresa.

Totes aquestes accions compten amb la col·laboració de l’Associació Memòria i Història de Manresa i amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.