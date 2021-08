El proper dimarts, 31 d'agost, a les 8 del vespre, al pati del Casino de Manresa, Òmnium organitza l'acte 'Fem-nos lliures', que comptarà amb la participació del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de la presidenta d'Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, que hi conversarà. L'anunci s'ha fet aquest dimecres al matí i a la tarda l'entitat ha informat que ja no quedava cap de les 200 localitats per assistir-hi.

Caldrà portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.