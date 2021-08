Manresa ja fa anys que destaca per la seva minsa oferta hotelera, que es va veure dràsticament reduïda amb el tancament de l’Hotel Pere III. El complex enoturístic l’Oller del Mas, situat als afores de la capital del Bages, passat el Xup, ha afegit quantitat i qualitat a l’oferta actual amb l’estrena, aquest estiu, de Les Cabanes; 22 construccions de fusta situades al mig del bosc, dins de la finca de 600 hectàrees de la propietat.

Fonts de l’Oller del Mas han explicat a aquest diari que en la construcció de les cabanes s’ha tingut una cura especial amb l’entorn i amb tot el relatiu a l’eficiència energètica. Per integrar-les al bosc no s’ha tallat cap arbre i s’han fet amb materials naturals de proveïdors locals. El color és un marró grisós que imita el dels troncs dels pins. Consten de terrassa exterior, una habitació-saló a l’estil d’una suite d’hotel de luxe, i bany.

Estan pensades per a dues persones però s’ofereix l’opció de posar-hi un llit supletori o bé un bressol. Hi ha quatre cabanes que són dobles, de manera que es puguin comunicar entre elles. Cadascuna disposa de dues bicicletes per facilitar la mobilitat dins el recinte en el cas que els inquilins vulguin acompanyar l’estada amb alguna de les activitats que ofereix el complex enoturístic, on hi ha el restaurant Bages 964, gimnàs, piscina, pàdel, hípica i centre de benestar Ànima. Amb el preu de la cabana també s’hi inclou poder anar al gimnàs i a la piscina.

Vinyes, alzines i roures

Les 22 cabanes s’han batejat amb tres noms diferents: Les Vinyes, on n’hi ha sis ubicades sobre la vinya i amb unes vistes privilegiades de Montserrat (són les més cares). Les Alzines, onze cabanes situades al bosc d’alzines i pins, envoltades d’arbres i de vegetació. I Els Roures, amb les cinc cabanes restants, al bosc de roures i pins, també envoltades de bosc.

Les fonts de l’Oller del Mas han destacat la bona acollida que ha tingut l’oferta en el que portem d’estiu. Expliquen que la mitjana de les estades ha estat d’entre tres i quatre dies, amb un 80% de turisme procedent de Catalunya, mentre que la resta han estat persones arribades del País Valencià, el nord d’Espanya i França. Destaquen que són visitants que, a banda de gaudir de les instal·lacions, han aprofitat per fer visites a Manresa, a la Cova i a Cardona.