L’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies està actualment en mans d’una junta gestora. La que n’ha estat la presidenta els darrers anys, Maria Carme Prunés, que s’ha alternat durant curts períodes de temps amb presidents que, per una cosa o altra, han plegat i l’han obligat a tornar a prendre les regnes, ha dit que prou, que ja és molt gran i toca que a l’entitat veïnal hi entri saba nova. Amb ella, ha plegat la resta de la junta. Fins que no es facin eleccions, hi ha una junta gestora integrada pels socis Oriol Tomasa i Toni Revilla.

Prunés fa molts anys que forma part de l’entitat, on va entrar de vicepresidenta segona el 2002, amb Jordi Sala de president. El local social de l’ens veïnal és al número 13 del carrer de Circumval·lació i, anteriorment, el van tenir al carrer de Jaume I. Nascuda l’any 1976, l’associació es va poder legalitzar l’any a sobre.

Eleccions, a l’octubre?

Prunés avança que el setembre vinent hi ha previst celebrar una assemblea general per iniciar el procés per celebrar les eleccions amb les quals escollir la nova junta, que podrien tenir lloc el mes a sobre, ha informat Tomasa, que és enginyer de producció i ha exercit de professor a la UPC de Manresa. El mes vinent, segons Prunés, també es podria tornar a celebrar la Fira d’Artistes i Artesans, que l’any passat es va suspendre a causa de la covid. La darrera edició, el 2019, va coincidir amb la 40a edició de l’esdeveniment.

Per a Prunés, que va enviar la seva carta de renúncia a l’Ajuntament i a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, al barri on viu i al qual ha dedicat tots aquest anys hi ha moltes assignatures pendents, començant per la deixadesa que, al seu entendre, presenten els espais enjardinats i acabant per la manca d’il·luminació. Prunés continuarà vinculada a l’entitat com a sòcia de la secció d’enterraments.