La pressió hospitalària pels casos de covid ha iniciat una corba descendent aquesta setmana, a Manresa, després que es detectés un estancament les dues anteriors. Ahir hi havia 12 persones ingressades menys als hospitals manresans. Un total de 36 davant les 48 de la setmana anterior.

Baixen els ingressos, però ho fan d’una forma lenta i amb la precaució que a principis d’estiu es va donar una situació similar fins que a mitjans de juliol la situació va tornar a donar un tomb. Prudència, doncs. Ahir hi havia les 36 persones ingressades a causa de la malaltia als hospitals de Sant Joan de Déu i al de Sant Andreu. També aquesta darrera setmana cal lamentar dos morts més. A l’altre extrem una xifra a destacar: les altes dispensades des de l’inici de la crisi sanitària s’acosten a les 3.000. En concret són 2.995.

Respir a l’UCI

A l’Hospital de Sant Joan de Déu hi havia ahir 24 persones ingressades per covid. Són 13 menys que no pas la setmana abans. D’aquestes, 5 eren a la UCI en estat greu. La setmana anterior n’hi havien 9, i tan sols fa un mes eren 15 els pacients ingressats per la infecció a la unitat de crítics. Gairebé al límit. Cal tenir en compte que els ingressos a l’UCI fluctuen ràpidament i poden canviar d’un dia per l’altre.

Per la seva part a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 12 pacients ingressats atesos per covid. La setmana anterior eren 11. Sant Andreu s’ha mogut les darreres setmanes entre 14 i 11 ingressats.

Com el juliol

Entre Sant Joan de Déu i Sant Andreu sumen els 36 pacients ingressats que hi havia ahir davant els 48 de la setmana anterior.

Cal remuntar-se a mitjans de juliol, concretament la segona setmana, per trobar menys ingressats que no pas ara. Llavors n’hi havia 26, tots ells a l’Hospital de Sant Joan de Déu. A partir d’aquí, però, els casos que requerien ingrés -i això vol dir que no es tenen en compte els detectats per primària i que no necessitaven ingressar- es van tornar a disparar. A mitjans de juliol ja eren 39, la setmana del 20 van arribar a 52 i la següent, la primera d’agost, ja eren 61. Les dues últimes setmanes els pacients ingressats es van estancar en 48 persones fins que aquesta hi ha hagut el desitjat descens de pacients.

Dues morts

Cal lamentar dues morts, les dues a l’Hospital Sant Joan de Déu. Des de l’inici de la pandèmia les defuncions acumulades a la Fundació Althaia arriben a les 324. No hi ha hagut cap defunció a Sant Andreu, que en aquest cas n’acumula 132. L’emergència sanitària ha causat 456 morts als centres hospitalaris de la capital del Bages. L’última vegada que hi va haver una setmana sense traspassos a causa de la covid va ser la del 13 de juliol.

A l’altre extrem hi ha la xifra d’altes. S’acosten a les 3.000, i això vol dir que després d’estar ingressades han superat la covid. En concret són 2.995. D’aquestes 2.813 corresponen a Sant Joan de Déu, i 182 a Sant Andreu.