La Unitat de Parcs i Jardins portarà a terme durant la nit de dijous a divendres, de les 23.50 a 5 de la matinada, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, un tractament fitosanitari pel control de la plaga de la galeruca de l’om (Xanthogaleruca luteola). Els treballs es faran sobre els oms del passatge Salvador Espriu, al Parc sota el Centre Cívic Selves i Carner, al Passeig del Riu davant de Sant Marc i a la Plana de l’Om.

L’Ajuntament informa que només s’actua quan la plaga esdevé un problema per a la salut dels arbres o de les persones. En aquest cas, es farà el tractament químic amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l’arbre, amb deltametrin 1,5% (Decis Protec) a dosi 50 cc/hl.

L’actuació es realitza en horari nocturn per evitar molèsties als veïns i es delimitarà la zona. Als carrers on hi terrasses de bar, el començarà a partir de la 1 de la matinada. Les persones amb problemes de Sensibilitat Química Múltiple (SQM) o que vulguin estar avisades abans de qualsevol tractament poden sol·licitar-ho. Per a més informació es pot trucar al 010 o al telèfon gratuït 93 878 23 01. També, al servei de WhatsApp municipal 644 069 801.