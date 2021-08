Seguint el model de l’any passat, amb l’objectiu que l’espectacle pugui ser vist des dels balcons del màxim de cases de Manresa, dilluns vinent, a les 10 de la nit, es farà el doble castell de focs amb esclat final. En aquesta ocasió, es llançarà des de dos punts: la plaça del Milcentenari i des del Museu de la Tècnica. Com a novetat, hi haurà un esclat final amb focs d’artifici que seran llançats des de diversos punts de la ciutat, repetint la fórmula de la passada Festa de la Llum. En aquesta ocasió, els castells aniran a càrrec de Pirotècnia Peñarroja.

La Policia Local delimitarà les dues zones per motius de seguretat. Per aquest motiu, l’Ajuntament recomana als ciutadans gaudir de l’espectacle des de casa o buscar espais alternatius a l’aire lliure seguint la normativa covid. Com a novetat, hi haurà un esclat final amb focs d’artifici que seran llançats des de diversos punts de la ciutat, repetint la fórmula que tan bona rebuda va tenir en la passada Festa de la Llum.

Les afectacions de trànsit previstes per aquest acte són les següents:

Zona de llançament a plaça Milcentenari:

Es prohibirà l’estacionament des de les 9 h a: plaça Milcentenari, carrer Puigmercadal, plaça del Carme, Muralla del Carme i plaça Infants.

A partir de les 17 h i fins a les 22:30 h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants al carrer Puigmercadal i plaça Milcentenari.

A partir de les 21 h i fins a les 22:30 h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants a la Muralla del Carme (des de carretera de Vic a plaça Infants), carrer Infants i plaça Infants.

Els serveis de transports públics de viatgers amb parada a plaça Infants modificaran el seu recorregut durant el tancament dels carrers Muralla del Carme i plaça Infants.

Zona de llançament al Parc del Museu de la Tècnica:

Es prohibirà l’estacionament des de les 9 h a: Carretera Santpedor (de plaça Mallorca a carrer Creu Guixera), carrer Sèquia (de carrer Rosselló a plaça Mallorca), plaça Mallorca i passatge Dipòsits Vells.

A partir de les 19 h i fins a les 22:30 h es tallarà el trànsit de vehicles i vianants a: Carretera de Santpedor entre plaça Mallorca i carrer Creu Guixera, els vehicles que circulin per carretera de Santpedor en direcció plaça Bonavista es desviaran per carrer Bisbe Torras i Bages, i els vehicles que circulin en direcció plaça la Creu es desviaran per carrer Creu Guixera; al carrer Sèquia, entre carrer Rosselló i plaça Bages; i al passatge dels Dipòsits Vells.

Les línies LF i la L8 del servei BUS MANRESA modificaran el seu recorregut, consultar afectacions i parades provisionals en aquesta web.

Afectacions per la celebració de la Moscada Infantil i l’acte Foc al Covid

Dins els actes de festa major, aquest divendres i dissabte hi haurà dos espectacles de foc que tindran lloc al camp de futbol de La Salle, propostes que necessiten reserva prèvia i que ja han exhaurit les entrades. L’espectacle de llum i so “Moscada Infantil” es farà a partir de les 21.30 h de divendres. L’espectacle “Foc al Covid” se celebrarà a les 21.30 de dissabte. Les estan organitzades per Xàldiga Taller de Festes.

Les afectacions a la mobilitat seran les següents:

Moscada infantil:

Divendres 27 a partir de les 20 h i fins a les 23:30 h, es tallarà el trànsit de vehicles dels carrers La Pau i Pau Casals, entre els carrers Amadeu Vives i Santa Joaquima.

Es prohibirà l’estacionament dels trams esmentats de carrer La Pau i Pau Casals des de les 9 h.

La Línia L2 i el Bus Nocturn del servei BUS MANRESA modificaran el seu recorregut, consultar afectacions i parades provisionals en aquesta web.

Foc al Covid:

Dissabte 28 a partir de les 19 h i fins a les 23:30 h, es tallarà el trànsit de vehicles dels carrers La Pau i Pau Casals entre els carrers Amadeu Vives i Santa Joaquima.

En el mateix horari, es tallarà el trànsit de vianants, per qüestions de seguretat per pirotècnia.

Es prohibirà l’estacionament dels trams esmentats de carrer La Pau i Pau Casals des de les 9 h.

La Línia L2 i el Bus Nocturn del servei BUS MANRESA modificaran el seu recorregut, consultar afectacions i parades provisionals en aquesta web.