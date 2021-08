Més enllà de la música i l’escena, la vida cultural que genera la Festa Major de Manresa té molt a veure amb les arts visuals. Un any més, el Centre Cultural el Casino, el Museu Comarcal i el Cercle Artístic de Manresa hostatgen interessants propostes per gaudir les properes setmanes, i a l’entorn de la Torre Lluvià se celebrarà la segona edició de Microscopies, un projecte que divulga el land art.

Tot i que l’any passat no es va convocar el tradicional concurs de fotografia, Foto Art no ha volgut deixar passar l’ocasió de fer una mirada a la història del certamen. Fins al 17 de setembre, la Biblioteca del Casino acull una exposició on es mostren obres guanyadores d’anteriors edicions.

La mostra permet el visitant fer un recorregut per la història recent de la festa i, de passada, reviure algunes activitats que encara no s’han recuperat a causa de la pandèmia, com el Correaigua, el Correfoc i el Castell de Focs al parc de l’Agulla. Entre les imatges que es poden contemplar al centre, hi ha les del premi que dota Regió7 cada any.

91 edicions d’art local

Un dels dies forts per al gremi de les exposicions de la festa manresana és el dijous: avui al vespre se n’inauguren dues a les sales del Casino. La primera, a les 20 h, serà el 91è Concurs Exposició d’Artistes Manresans, que es podrà visitar a l’Espai 7 fins el proper 12 de setembre. La convocatòria aplega cada any unes desenes d’obres de creadors plàstics de la comarca.

La segona cita tindrà lloc mitja hora més tard (20.30 h) a unes poques passes. La sala gran del Casino acollirà la inauguració de la mostra Ser arbre, que protagonitza l’artista manresà Josep Morral. Estarà oberta fins al 25 d’octubre.

Demà, la ruta de les inauguracions es traslladarà al Cel Cercle Artístic, on Ramon Maria Jounou hi exposa un treball que porta per títol Realitats. L’acte d’apertura serà a les 20 h. Dissabte (19 h), el Museu Comarcal acollirà la Descoberta del cartell de la Festa Major del 1931 i la 2a Exposició d’Artistes Manresans. I demà a les 18 h s’inaugura Microscopies a la Torre Lluvià, on s’hi instal·larà una escultura d’Àngels Freixanet.