La Camerata Bacasis trenca un grapat de tòpics en el concert de celebració del seu desè aniversari que es podrà veure demà divendres (20 h) a la sala gran del Teatre Kursaal. Electrobacasis significa el salt mortal que fa l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Central endinsant-se en el territori de l’electrònica.

Amb direcció musical de Jordi Coll, el grup proposa un viatge d’1 hora i 40 minuts per una selecció de grans hits del darrer mig segle. Un repertori eclèctic i endollat en el que es pot escoltar des de cançons d’un mite com els Abba fins a himnes festius com YMCA, dels Village People, i algunes composicions dels millors discjoqueis dels darrers temps, com Avicii i David Guetta, entre d’altres.

Els arranjaments van a càrrec de Guillem Vilar, i l’espectacle té també la participació de la cantant Marta Aguilera i DJ Arzzett (resident a Coco Village i Seven Seven), a més de la trentena de músics que donen vida a la Camerata Bacasis.

La proposta del grup manresà vol fer vibrar el públic i fer-lo aixecar dels seus seients, a través del so que són capaços d’extreure dels seus instruments els intèrprets de l’orquestra de corda i el discjoquei. S’ha d’avisar, però, que el concert conté efectes puntuals de llum estreboscòpica que poden arribar a afectar les persones fotosensibles. Les entrades valen 18 euros, i hi ha descomptes.

TRIBUT al mite musical d’Abba

Abba és una de les icones indiscutibles de la música moderna. El grup Abba The New Experience ret tribut al quartet suec i el dilluns (18 h) farà reviure un bon grapat de les peces immortals que formen part de la memòria col·lectiva d’unes quantes generacions. El concert tindrà lloc al Kursaal (entrades a 18/15 euros).