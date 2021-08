L’Associació per a la Dansa Estudi Folk ha preparat l’espectacle De passada, dansa d’arrel per aquesta Festa Major de Manresa i el presentarà diumenge (21.30 h),a la plaça Porxada. Poder-lo dur a terme ha estat «una odissea» en aquests temps de pandèmia, però, de tota manera, l’entitat s’ha adaptat per oferir un muntatge que és un popurri de danses que ja tenen en el repertori: des de jotes a havaneres, passant per coreografies més modernes, i incloent també balls dels seus espectacles medievals, que presenten en esdeveniments com la Fira de l’Aixada de Manresa. De fet, per promoure aquests espectacles han fet un videoclip de tres minuts que han gravat en espais naturals de Talamanca, Sanahuja i el camí vell de Joncadella i que es pot veure a les xarxes socials. Ara bé, com que a causa de les restriccions sanitàries no hi poden haver canvis de vestuari, per a l’espectacle de la festa major els balladors, una quinzena en total, actuaran vestits de carrer.