Dues veus manresanes donaran caliu a les vetllades musicals del pati del Casino, un dels diversos escenaris que hi haurà repartits per la ciutat durant els dies de la Festa Major de Manresa. Berta Sala actuarà diumenge (21.30 h) i Sara Roy ho farà l’endemà dilluns (21 h) per presentar els seus darrers treballs.

Nascuda el 1997, Berta Sala és avui en dia un dels joves talents de la cançó catalana, i s’està fent un nom en el món de les vocalistes de jazz. L’any passat, malgrat que la pandèmia va dificultar la concreció dels projectes de molts artistes, la manresana va poder tirar endavant Hertogstraat (Microscopi), el seu primer llarga durada. Un disc de temes propi en format de quartet que exhibeix la capacitat de Sala per a la composició i la interpretació.

El nom de l’àlbum remet al carrer de la ciutat neerlandesa d’Arnhem on va viure l’artista durant el curs 2017-18. Una estada que li va reportar beneficis a nivell de creixement personal i també creatiu. Algunes de les peces que s’inclouen en el compacte tenen el seu origen en aquella etapa dels Països Baixos. «Vaig experimentar més, vaig jugar amb la música, vaig escriure, vaig compartir les meves creacions i em vaig deixar anar», va explicar fa uns mesos a aquest diari, en la prèvia de l’estrena al Kursaal.

Per la seva part, Sara Roy portarà al pati del Casino el disc d’estrena, A(mar), que comparteix amb el músic Jordi Pinyot. Una proposta íntima que flirteja amb l’electrònica i esdevé la carta de presentació de la cantant manresana. Nascuda el 1997, va formar part del grup juvenil Macedònia, i des del 15 anys compon i toca els seus propis temes.

En el seu primer treball discogràfic, Roy fa una mirada introspectiva i vitalista amb cançons en català i en castellà, i alguna en anglès. Un àlbum que combina el to més tranquil amb un altre més enèrgic, una combinació que permet veure els nous camins musicals que vol transitar la vocalista manresana.