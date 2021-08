Els canvis de mobilitat al Camí de la Cova i al seu entorn, que l’Ajuntament va anunciar que executaria aquest estiu, generen dubtes al principal afectat, el Santuari de la Cova. El seu superior, el pare Lluís Magriñà, ha valorat que, a l’espera que es completin, la convivència entre els autocars pujant i baixant i els cotxes baixant procedents de les Escodines no sembla que acabi de resoldre els problemes que es generen quan dos vehicles passen alhora pel Camí de la Cova. «L’espai és molt reduït i, per tant, amb moltes limitacions», fa notar.

De moment, dels canvis previstos, tal com va informar aquest diari, s’ha renovat el ferm de la part superior, on ja no es pot aparcar; s’ha fet la neteja de les males herbes que havien proliferat als marges, i s’ha repintat la franja per on han de passar els vianants. Queda pendent restringir el trànsit de pujada, com va dir l’Ajuntament que faria, llevat dels autocars, que podran passar-hi de pujada i baixada per deixar i recollir els passatgers; i instal·lar un panell electrònic a l’entrada pel Pont Vell que informi en temps real de la capacitat als aparcaments Quatre Cantons, La Seu Centre (Reforma) i Centre Històric.

Els cotxes procedents de les Escodines podran continuar passant pel Camí de la Cova. Magriñà diu que l’important és que les mesures que s’acabin aplicant siguin «pel bé de tots». Li genera dubtes, però, que es mantingui la convivència entre cotxes i autocars. Uns autocars que, per culpa de la pandèmia, aquest estiu brillen per la seva absència. El superior dels jesuïtes diu que n’hi han anat quatre. «Quan se n’hi tornin a veure voldrà dir que s’ha acabat la pandèmia», assegura.

Excepció per als feligresos

Quant al fet que no es pugui aparcar a la plaça davant la Cova, ha explicat que els feligresos que hi van a missa el diumenge van fer un escrit demanant que aquest dia puguin aparcar l’estona de la celebració, que és al migdia. Comenta que la majoria són gent gran i que, per tant, necessiten el cotxe per arribar-hi, i que el primer cap de setmana la Policia Local els va multar però que, exposat el problema, s’ha acordat que per una hora no se’ls multarà.