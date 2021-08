Després d’un any d’obligat descans, retorna la Trobada de Bateries de Manresa, que celebrarà la dotzena edició. L’organitzador de l’esdeveniment, el manresà Ernest Larroya, lamenta que, arran de la covid, es perdi l’oportunitat d’atreure el públic de pas que oferia la plaça Sant Domènec, però es mostra content perquè les entrades pel pati de l’Anònima (dissabte, 19 h) «estan a punt d’exhaurir-se». Si l’habitual és aplegar cap a 40 bateries, enguany s’ha limitat la inscripció a una vintena. Hi ha més demanda que oferta: «i sap greu haver de dir que no», però, com que la setmana que ve organitza una altra trobada a Artés, «molts dels que no poden venir s’hi han apuntat». Aquest cop es farà un número de circ entre els instruments, a càrrec de les berguedanes Clara Serra i Mariona Ferrao, de la Cia Caeli i Ales.