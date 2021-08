La pandèmia ho va fer impossible l’any passat, però l’Esport Ciclista Manresà ha treballat de valent per tal que aquest dissabte se celebri novament la Manbike, la prova de 3 hores de resistència de ciclisme de muntanya que té per escenari la zona esportiva del Congost de la capital bagenca. La prova tindrà lloc a partir de les 17 h, i és d’accés lliure per als espectadors que es vulguin aplegar al llarg del recorregut, respectant les mesures de seguretat, per animar els corredors.

La Manbike reuneix ciclistes de totes les categories. Per a l’edició d’aquest 2021, els organitzadors han establerts les següents: escola de 6 a 10 anys (nascuts entre 2011 i 2015), promoció d’11 a 14 anys (nascuts entre 2007 i 2010), júniors de 15 a 18 anys (nascuts entre 2003 i 2006), elit de 19 a 29 anys (nascuts des de 2002 i anteriors), màster 30 (de 30 a 39 anys), veterà 40 (de 40 a 49 anys), veterà 50 i 60 (+ de 50 anys), fèmines, individual, mixte, familiar, gravel i e-bike (elèctriques).

A la Manbike s’hi pot participar en equips d’1, 2 o 3 corredors, i l’objectiu és donar tantes voltes com es pugui al circuit tancat de 3 km que es traçarà a la zona esportiva del Congost.

El cap de setmana ciclista continuarà el diumenge. L’Esport Ciclista Manresà organitzarà la 2a Copa Catalunya Infantil de BTT Ciutat de Manresa. Serà a partir de les 9 h, també al circuit del Congost de Manresa.