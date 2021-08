Aquest any, tal com detalla la regidora de Cultura Anna Crespo, es torna a apostar pels espais a l’aire lliure, però incorporant-ne de nous i seguint al peu de la lletra la normativa que s’ha constatat eficaç per fer casar cultura i pandèmia: recintes perimetrats, control d’aforament, distància, rentat de mans i mascareta.

Així, als espais que constitueixen el pati de l’Anònima, la plaça Porxada i el pati del Casino, on l’any passat es van desenvolupar la majoria d’activitats de la festa major, enguany s’hi afegeixen el camp de futbol de La Salle, els exteriors del Palau Firal i el Parc de Can Font, un fet que també permet escampar la festa per més racons de la ciutat.

Dos d’aquests llocs, a més, permetran encabir més persones seguint igualment el protocol Covid. Als exteriors del Palau Firal, que segons explica Crespo, «gràcies al festival Vibra hem pogut comprovar que funciona molt bé», hi haurà un aforament de 950 persones. Pel seu escenari, hi passarà el grup Buhos; els bagencs El Quinto Carajillo; Los 80 Principales; El Pot Petit; els també bagencs Fornax; Ítaca Band, Lildami i els manresans Arlet.

L’altre gran emplaçament serà el camp de futbol de l’escola La Salle Manresa, que tindrà una capacitat per 833 espectadors i que és l’indret escollit per gaudir d’una de les novetats d’enguany: l’espectacle de Xàldiga Foc a la Covid, que permetrà tornar a sentir la característica olor de pólvora que tant identifica la festa manresana, i la Moscada Infantil, que retorna com a espectacle estàtic de llum i foc. «Els espectadors s’asseuran al camp de futbol gran, i els espectacles es faran al camp de futbol petit que queda més amunt i permetrà veure’s com un gran escenari a l’aire lliure», comenta la regidora de cultura.

Pel que fa al tercer nou espai, el Parc de Can Font, tindrà una capacitat per a 209 persones i es destinarà a un format de concerts més propers.

S’hi podrà veure Djilandiang (grup manresà de música i dansa tradicional del Senegal); els bagencs i anoiencs Filf3rro (adaptació al català de grans èxits de música moderna); l’espectacle Amics de Dafnis Balduz i Clara Barrosso (barreja de text i cançó); Salva Racero, que presentarà el seu disc en solitari, i Manel Camp, que oferirà un concert que comptarà amb la participació de noms com Santi Arisa, Gossos, Els Convidats o la Cobla Ciutat de Manresa, entre d’altres.