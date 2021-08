Per segon any consecutiu, igualment motivat per la covid, el castell de focs de la Festa Major de Manresa, un dels actes més multitudinaris de la celebració, no es farà al parc de l’Agulla, sinó des de dos punts alçats de la ciutat, de manera que els ciutadans el puguin gaudir a les seves cases estant.

Tindrà lloc el dilluns 30 d’agost a les 10 de la nit, amb una durada d’uns sis minuts, de manera que caldrà estar molt atents i preparats. Abans de començar, es tiraran tres trons d’avís.

La pirotècnia Peñarroja, fundada l’any 1895 i amb seu a la localitat de la Vall d’Uixò, al País Valencià, serà l’encarregada de fer esclatar l’espectacle pirotècnic, que constarà d’uns 150 quilos de pólvora. Els dos castells principals es llançaran simultàniament des de la plaça del Milcentenari i des del Museu de la Tècnica, i hi haurà un esclat final al qual s’hi afegiran deu castells més llançats des d’altres punts alçats de la geografia manresana. Els dos castells grans gastaran uns 65 quilos de pólvora cadascun, i els deu restants, vint entre tots. El muntatge, que requerirà entre tres i quatre hores de feina, mobilitzarà una trentena de persones, ha explicat Pepe Nebot, propietari de l’empresa.

L’any passat, els castells es van llançar des del Palau Firal i des de la zona esportiva del Congost, la qual cosa va fer que quedessin un xic allunyats del nucli urbà. Enguany, però, els indrets escollits els acostaran molt més als espectadors.

25 metres abans d’aterrar

Nebot detalla que pujaran fins a 60 metres d’alçada i que, tal com dicta la normativa, ja de baixada, han de quedar apagats 25 metres abans de tocar terra, i que la pirotècnia que no compleix aquest requisit es rebutja. Aquest condicionant s’ha de respectar sempre, insisteix. Tant si és llança el castell als afores com al nucli urbà.

Manresa ja va viure un esclat de focs d’artifici repartit per diversos punts de la ciutat en la darrera Festa de la Llum, organitzat per El Galliner i Xàldiga. La festa major repetirà aquesta experiència, afegint-la als dos castells que protagonitzaran el gros de la vetllada que, tal com explica el seu responsable, «seran pràcticament iguals. Intentarem ajustar-los en el temps el màxim possible. Els calibres seran petits perquè l’espai no ens deixa. Anem a jugar amb el ritme i la sonoritat», fa notar.

Hi haurà «traques, serpentines, molt xiulet i trons, que serà l’element principal». Això pel que fa al so. Quant a les figures, es podran veure boles que esclataran en forma de creu, d’altres que fan l’efecte com si fossin una papallona, palmeres... Nebot insisteix en la importància «del ritme i la contundència del tro». Al final, els altres deu castells s’afegiran als dos «paral·lelament i simètricament. Manresa es farà molt gran».

En el darrer piromusical que es va viure a la Festa Major de Manresa sense covid i a l’escenari habitual, el parc de l’Agulla, es van utilitzar 220 quilos de material explosiu. En aquesta ocasió va anar a càrrec de la pirotècnia Tomàs, de Benicarló. Va durar 16 minuts i tota la música que va sonar va ser d’intèrprets femenines. El 2016 es va fer un recompte del públic assistent al castell de focs. Es van comptar 18.807 persones.