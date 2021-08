Fa poc més d’un any que Marc Aloy (ERC) és alcalde de Manresa en virtut del pacte de govern amb Junts. Va prendre possessió del càrrec el 27 de juny del 2020, ja en plena pandèmia. «Ha sigut un any molt complicat. Molt, molt, molt» emfatitza, amb una «crisi inèdita que ha afectat moltíssim a tothom». Queden dos anys de mandat que «espero que serveixin per posar sobre la taula nous reptes. La ciutat en té molts», assegura. Viurà la seva segona festa major. La segona, també, en pandèmia.

Fa un any que és a l’alcaldia. En què ha canviat Marc Aloy?

[Rumia]. Segurament en ser més pacient, en saber escoltar i pensar abans de respondre. Arriben molts inputs al llarg del dia i has de ser capaç de processar-ho tot i intentar que no t’afecti a nivell personal. Has de ser pacient també perquè tots els grans projectes requereixen molt temps de maduració, moltes hores de conversa, de reflexió, de debat i de negociació. Jo crec que des d’alcaldia és quan ets més conscient que governes per tothom, i per tant és important escoltar tot el que reps, ser capaç de processar-ho i a partir d’aquí prendre decisions.

Què ens esperen en aquests dos anys que queden? Com se’ls imagina?

Vull imaginar-me dos anys de bones notícies. De desencallar projectes que fa massa temps que tenim sobre la taula. Que tot l’esforç que hem anat fent aquest any i des de l’inici de mandat vagi quallant. Aquesta ciutat necessita fer passos endavant, necessita reivindicar-se com el que és, aquesta capital de la Catalunya central. Perquè hi hagi equilibri territorial és imprescindible que tingui un pes específic més important del que té ara.

Parla de desencallar projectes. Em ve al cap un que sembla etern: el de Fàbrica Nova...

Jo ja vaig dir que Fàbrica Nova seria la meva gran obsessió. I ho continua sent. Treballarem incansablement per trobar una solució. Perquè té un potencial enorme de transformació, de generar un nou centre de la ciutat, amb un parc. S’han fet coses. Si no t’hi poses, si no t’hi arremangues i hi treballes, no desencalles. Sí, l’objectiu és desencallar-ho incansablement.

En què s’està pensant?

Recordo una entrevista a l’alcalde Valls de fa molts anys, quan ja feia temps que no ho era, dient que al seu dia teníem dues opcions. Fer un campus a Fàbrica Nova i adquirir-la, o bé fer un campus on el tenim. Es va optar per l’actual zona universitària. Va donar una nova entrada a la ciutat, tenim un campus magnífic, però certament al centre hagués estat un revulsiu per la ciutat. Portar joves al centre ens aniria molt bé per rehabilitar Centre Històric, perquè seria gent que necessitaria de serveis, habitatge...

De debò s’invertiran entre 40 i 60 milions d’euros per soterrar part de la via del tren de Ferrocarrils?

No tinc perquè dubtar-ho. Ferrocarrils és una empresa pública que ha fet unes inversions enormes els darrers anys al Vallès, i ara les farà a la línia Llobregat-Anoia, que és la nostra. Hi ha un compromís clar. Al davant hi ha hagut una persona, Ricard Font, que ha adoptat altres compromisos per la ciutat i que els ha dut a terme. És una actuació de transformació. Feia temps que hi treballàvem. Segurament no ens esperàvem que arribés tan aviat. No ho volem deixar escapar. Nosaltres, però, volem anar una mica més enllà. No només es tracta d’eliminar una barrera importantíssima com és una línia de tren, sinó de generar nous espais públics. També d’entendre que tenim una línia dels Catalans que travessa tota la ciutat, i ho hem d’aprofitar. Hi ha 78.000 potencials usuaris només a Manresa. Amb unes estacions més adequades i visibles, amb alguna més i amb una mirada cap a la comarca, estic segur que la línia de Ferrocarrils està cridada a ser un metro urbà i comarcal.

Fixem la mirada a la Manresa 2022, la dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la ciutat. Cada cop sembla més complicat que el papa Francesc visiti Manresa...

Sempre ha sigut difícil. De fet és difícil que vagi a qualsevol lloc. Ell sempre ha dit que li faria il·lusió. També ha manifestat en diverses ocasions que va a països on hi ha problemàtiques socials molt importants. L’estat espanyol no hi entraria. Acaba de sortir també d’una operació, hi ha una pandèmia mundial... Per tant són molts els factors que fan que una visita del Papa sigui molt difícil. Si vingués seria un fet extraordinari. També va ser un fet extraordinari, i així ens ho van fer palès tots els corresponsals de Roma, que ens rebés. Jo estic segur que d’una forma o altra participarà d’aquest Any Ignasià i m’atreveixo a pensar que si decideix visitar l’estat espanyol passarà per Manresa.

Més Manresa 2022. El procés judicial obert a l’entorn del futur Museu del Barroc de Catalunya per la polèmica del concurs d’adjudicació del projecte, retardarà la intervenció?

Jo crec que no. El jutge rebutja les mesures cautelars que demanava Transversal. Nosaltres seguirem endavant amb aquest procediment de contractació.

La Plataforma en Defensa dels Drets de la Gent Gran de Manresa ha reivindicant amb molta insistència la promesa residència pública del Xup. Com està el tema?

Hem dit repetidament que després de la pandèmia, el panorama de les residències ha canviat moltíssim. Són les que més han patit la crisi sanitària. Tenim un 20 % de places vacants. Això fa necessari un replantejament profund. Hem de veure quin és el model que encaixa per a la residència del Xup tenint en compte que era previst que tingués 60 places públiques i també 30 de privades. Si hi ha el 20 % de les places vacants, qui tindrà interès en invertir en una residència que en part es financia amb 30 places privades?. La decisió de si fem una residència de 90 places al Xup està en quarantena, en un procés de reflexió i veure com queda tot el sector un cop hagi passat la pandèmia.

La residència de gent gran de la Font, a on l’avinguda Països Catalans afecta part del pati, és un altre front obert amb la mateixa plataforma...

És un dels temes que em dol més. Primer perquè nosaltres no vam ser capaços de veure que podia generar un problema tan gran. Vam destinar molts esforços a explicar un projecte, el de l’avinguda, que és molt important per la ciutat perquè permetrà millorar moltíssim la mobilitat. Però en canvi no vam parar atenció que hi havia una afectació al jardí que podia generar un rebuig. Hem dialogat des del primer moment amb totes les parts implicades, hem mirat de quina manera podíem intervenir perquè l’afectació fos la menor possible, i hem dit i repetit que la superfície quedarà compensada. S’hi incorporen uns terrenys que ara no formen part de la residència. D’un jardí que estava infrautilitzat es passarà a un pati més adequat. Els residents hi estan conformes, la direcció també i la Generalitat, també. Malauradament la plataforma i el casal, no. Però no són ni els únics ni els principals actors en tot això. Nosaltres hem escoltat a tothom, i ens sembla que la millor opció és la reformulació i ampliació del pati.

Manresa s’ha interessat pels ajuts europeus, els anomenats New Generation, destinats a ajudar a superar la crisi de la covid?

De moment l’únic que sabem són les línies d’ajuda. Hi ha una gran indefinició encara. I sí que que hem presentat el que en diuen manifestacions d’interès. Un munt de projectes. Des d’un per transformar tota la indústria automobilística de la comarca, que s’ha de reinventar perquè l’automoció està en procés de canvi. També parlem d’un projecte de salut, un altre per a la sostenibilitat dels edificis municipals i fer-los més eficients. Hi ha polítiques d’habitatge i transformació urbana tenint en compte que tenim un Centre Històric amb sectors obsolets... Ho hem fet de forma concertada amb agents socials i econòmics. Ara només falta que surti la convocatòria definitiva.

El tema de l’habitatge és molt sensible. Han anunciat canvis a l’empresa municipal Forum. Busquen un gerent nou. Per què?

Jo crec que és bo que hi hagi processos de renovacions, noves idees, que hi hagi canvis. Fruit d’una crisi econòmica molt important, els últims anys, Forum ha fet una feina molt important de gestió. I probablement ara és un moment d’engegar nous projectes, de tornar a activar el motor de Forum amb nous reptes.

Què és el que li ocupa més temps ? A què s’ha de dedicar més ?

A moltes coses. A l’alcalde, i un alcalde que està connectat a xarxes li arriben inputs per tot arreu. Una de les coses que crec que hi he de destinar més esforços és a donar respostes. I evidentment com més projectes tenim sobre la taula més feina porta. Suposen reunions, negociacions, debats interns i externs. Hi ha una part que durant els primers mesos de mandat no em va portar tanta feina però que ara comença a fer-ho, que és tota la part més institucional. No es pot desatendre. L’alcalde és qui representa a la ciutat.

I dels projectes que hi ha sobre la taula, quin l’ha entretingut més?

Com més gran és el projecte, més. Una part molt important dels esforços d’aquest any han anat destinats a Fàbrica Nova. I espero que hi pugui haver fruits aviat. Una altra part molt important ha anat al projecte de Ferrocarrils, i també al polígon del Pont Nou, que és un dels gran reptes que té Manresa. Som una ciutat amb un pes industrial molt important però que ens hem quedat sense sòl industrial.

Com serà la festa major d’aquest any?

L’any passat vam fer un esforç, quan ningú no ho feia, perquè hi hagués festa amb totes les mesures de precaució. Ho hem anat fent així al llarg de tot l’any. S’ha fet un gran esforç en l’àmbit cultural i aquest any la festa major serà similar a la de l’any passat. Els grans esdeveniments populars no hi seran i es guanyen espais com Can Font. Incorporem l’espectacle de Xàldiga i recuperem el pregó que farà Itziar González, que em fa molta il·lusió. Oferim el màxim que podem, amb una festa segura i amb el desig que l’any vinent puguem recuperar una festa major com havíem conegut sempre.