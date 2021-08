«Les entrades per a El Pot Petit es van esgotar en dues hores, estan triomfant allà on van i a les famílies els encanta», explica la regidora de Cultura, Anna Crespo.

El grup musical estrena nou repertori amb la gira Vull cantar i vull ballar, tota una declaració d’intencions del que actualment no deixen fer enlloc a causa de la pandèmia de la covid-19: cantar i ballar.

Els músics de l’Alt Empordà actuaran el dilluns 30 d’agost a l’exterior del Palau Firal, ja que és on caben més espectadors, però durant tota la festa major l’espai més recorrent pels infants, així com ha estat els darrers anys, serà al pati del Casino, on hi haurà moltes més activitats.

Crespo explica que, «encara que El Pot Petit sigui el plat fort de la festa major infantil, cada dia tenim activitats de tota mena que també són fantàstiques i no només per canalla sinó perquè ho gaudeixi tota la família, com màgia, circ, espectacles o cinema».

Al pati del Casino hi tindrà lloc avui cinema familiar, en què es projectarà la pel·lícula de Trolls 2: Gira mundial. El film explica la història de la Poppy i en Branch, que descobreixen que la seva tribu és només una de les sis que existeixen. La resta estan repartides en sis regnes i consagren a diferents tipus de música. La reina Bàrbara, dels trolls del hard rock, vol acabar amb la resta de gèneres musicals i imposar el regnat del rock and roll.

Demà, divendres, se celebra la moscada infantil, un espectacle de llum i so. Aquest serà a càrrec dels Diables i Tablons de Xàldiga Taller de Festes per denotar la seva essència, ja que de moment, encara no es pot dur a terme l’emblemàtic correfoc ni correaigua de Manresa.

Dissabte, l’espectacle de circ familiar actuarà al pati del Casino. El duo acrobàtic Baires Bozzà, d’origen argentí, presenta un espectacle circense de carrer en què es fusionen disciplines de circ, tango, teatre i humor.

La regidora de Cultura també creu que és molt interessant i «que agrada molt als infants el tema de la imatgeria. Que puguin passejar pel conservatori observant els cavallets, els nans, els gegantins, l’hereu i la pubilla, els gegants, el lleó o l’àliga... Després de poder-ho veure fent el recorregut, es podrà gaudir d’una ballada de tots ells». Crespo afegeix que és emocionant veure la cultura de Manresa i que «recomanem molt a les famílies visitar-ho».

El divendres i el dissabte, 3 i 4 de setembre, també hi haurà circ a Manresa per a tots els públics. El primer dia serà durant el vespre al teatre Kursaal i el segon al matí al pati de l’Anònima.