El virus de covid va trasbalsar la Festa Major de Manresa de l’any passat, i enguany, la segona amb pandèmia, des del consistori i l’organització esperen –i encreuen els dit– que sigui la de transició cap a la normalitat. La festa major 2021 que porta com a segell la icònica imatge de l’Elvis Presley a la pel·lícula Rock a la presó i que tindrà lloc d’avui fins el 30 d’agost, ja es va començar a preparar el mes de març. Una festa que torna a apostar pels espais a l’aire lliure —incorporant-ne de nous— i per una programació concentrada en cinc dies que seguirà al peu de la lletra la normativa que s’ha constatat eficaç per fer casar cultura i pandèmia: recintes perimetrats, control d’aforament, distància entre espectadors, rentat de mans i mascareta.

Així doncs, des de fa uns mesos l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Manresa de Festa ha treballat per unes festes molt similars a les de l’any passat, que inclouen una gran diversitat d’activitats per a totes les edats i interessos que omplen els carrers i places de la capital del Bages. Tots els actes tenen una capacitat limitada i controlada, i cal reserva prèvia per participar-hi. En la majoria de casos s'haurà de sol·licitar a la pàgina web.lafestamajor.cat, i en altres, a la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre.

Avui arranca la primera tongada d'esdeveniments amb alguns noms com Meritxell Neddermann, la pel·lícula de 'Trolls' o el concert de 'Los 80 Principales'.

Divendres seguirà la festa amb la proposta musical i orquestral, Electrobacasis, la moscada infantil a càrrec dels Diables i Tabalons de Xàldiga i el concert d'Itaca Band al pati del Palau Firal, entre altres.

Dissabte serà una de les jornades amb més activitats de la festa major amb la 12a Trobada de Bateries al Pati de l'Anònima, l'espectacle de foc al camp de futbol de La Salle i 'Buhos' rematarà la nit amb un concert al pati del Palau Firal.

Diumenge, penúltim dia de la festa major, amb l'ull posat al Kursaal que estrenarà l'espectacle 'L'èxit de la temporada', també hi haurà màgia al Pati de l'Anònima amb "Univers Fantàstic" i tot plegat quedarà recollit amb dos concerts simultanis: al Pati del Palau Firal, hi haurà el cantant de trap, Lildami i al Parc de Can Font, el manresà Salva Racero.

Dilluns, última jornada d'actes festius que estan encapçalats pels concerts d''El Pot Petit', la cantautora Sara Roy i la banda juvenil que està triomfant a tot Catalunya, '31 FAM'. Tot això, sense deixar de banda el tradicional castell de focs que es podrà veure des de diferents punts de Manresa.