El virus de covid-19 va trasbalsar la Festa Major de Manresa de l’any passat, i enguany, la segona amb pandèmia, des del consistori i l’organització esperen –i encreuen els dit– que sigui la de transició cap a la normalitat.

La festa major 2021 que porta com a segell la icònica imatge de l’Elvis Presley a la pel·lícula Rock a la presó i que tindrà lloc d’avui fins el 30 d’agost, ja es va començar a preparar el mes de març. «Repetim una fórmula que l’any passat va funcionar, i va funcionar molt bé, i que segueix la política de fer compatible la cultura amb la seguretat sanitària». Són paraules de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, juntament amb Joan Orriols Padrós, president de l’Associació Manresa de Festa, i de representants de Guixés Energia, patrocinadors d’enguany juntament amb BBVA.

Tal com detalla la regidora de cultura, es torna a apostar pels espais a l’aire lliure —incorporant-ne de nous— i per una programació concentrada en cinc dies que seguirà al peu de la lletra la normativa que s’ha constatat eficaç per fer casar cultura i pandèmia: recintes perimetrats, control d’aforament, distància entre espectadors, rentat de mans i mascareta.

Així doncs, des de fa uns mesos l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Manresa de Festa ha treballat per unes festes molt similars a les de l’any passat, que inclouen una gran diversitat d’activitats per a totes les edats i interessos que omplen els carrers i places de la capital del Bages.

Crespo, fa èmfasis en què «encara que s’hagi organitzat seguint pràcticament el mateix patró, hi ha molts canvis i millores perquè no ens ha agafat desprevinguts com l’any passat». La regidora segueix: «tot i així, personalment tenia moltes esperances que les condicions a hores d’ara ja serien millors, però just ens trobem dins de la cinquena onada de la covid-19. De cara l’any que ve, sí que penso que la festa podrà començar a agafar la seva forma normal, o almenys això espero».

Joan Orriols, se suma a les paraules de la regidora dient que la festa d’enguany és millor perquè «ens hem reinventat. Com la gent de Xàldiga, que ho han fet de la millor manera preparant un nou espectacle de llum i foc a distància perquè es pugui seguir gaudint de la seva essència». Per altra banda, comenta Orriols, «també hem pogut recuperar activitats que el coronavirus va obligar a modificar fa un any. És el cas de les visites a la Manresa Desconeguda: a la Fàbrica del Salt i al conjunt arqueològic de Santa Caterina. Que sempre ha estat un èxit i finalment ho hem pogut adaptar a les mesures». Els organitzadors també recorden que enguany es farà una exposició a l’escola Renaixença per continuar commemorant el 90è aniversari de la proclamació de la República.

Malgrat les dificultats que comporta organitzar una festa major amb aquestes condicions, celebren que les festes s’han preparat amb «molt amor i il·lusió». Tot i així seguirà sent una festa major de transició: sense el tret de sortida del Correaigua ni la traca final del Correfoc, però amb moltes altres activitats que faran reviure la festa major de la millor manera.