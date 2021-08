L’any passat, el pati de l’Anònima va ser l’únic espai on es van fer els concerts per la Festa Major de Manresa i, amb una capacitat per a 369 espectadors, el primer dia ja es van exhaurir les entrades per a escoltar les propostes de Judit Neddermann i de Suu. Enguany, el ventall d’espais on es faran actuacions musicals és més variat: exterior del Palau Firal, parc de Can Font, pati del Casino... però l’Anònima es manté com un espai de proximitat, al mig del Barri Bell i, en aquesta ocasió acollirà una altra Neddermann, la Meritxell, que presentarà el se disc de debut, In the Backyard of the Castle (2020); i els trapers de Sabadell 31 FAM, que són un fenòmen entre el jovent i aquesta primavera han publicat el seu tercer disc, Jet Lag.

Meritxell Neddermann (Barcelona, 1990), que actuarà avui, dijous (21.30 h), és considerada una artesana de la cançó, amb un directe sublim. En contacte amb la música i el seu instrument, el piano, des de la infància, l’artista maresmenca compta amb una impecable formació musical amb estudis al Conservatori de Barcelona, el Taller de Músics i el Berklee College of Music de Boston. La seva música suma, a més del piano i de la veu, l’experimentació amb loops, pedals varis i vocòder, confeccionant un so propi que s’alimenta de diversos paisatges musicals, des de la música clàssica, al jazz o la música indie.

L’àlbum de debut de Meritxell Neddermann, In the Backyard of the Castle, es proclama com una de les propostes més originals i interessants del panorama actual. Conté deu temes i dos interludis de piano i neix de la necessitat de l’artista d’alliberar-se dels sentiments incòmodes i expressar les seves emocions més fosques per arribar a la pau interior i l’acceptació. Neddermann juga amb l’imaginari col·lectiu, l’humor, les metàfores i els sentiments al llarg de tot el treball.

31 FAM, que s’ha convertit, en poc més de tres anys, en el referent de la música urbana en català, actuarà dilluns (21 h). El seu darrer disc, Jet Lag, que conté 16 cançons i diverses col·laboracions amb altres artistes del panorama musical urbà català, se suma a èxits com Valentina, Males cares, Sincero o Un plan B.