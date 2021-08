El Casal Cultural de Dansaires Manresans oferirà la 36a edició de l’Oreneta d’Or dissabte (21.30 h) a la plaça Porxada. L’any passat, quan ja van haver de deixar l’emplaçament habitual de la plaça Major, només va actuar el cos de dansa, i enguany sumen a l’espectacle dos dels quatre grups de l’escola de dansa. Així, ballaran també els Set Betes, format per balladors de primer a quart de primària; i els Juvenils, de 12 a 16 anys. El cos de dansa, format per més d’una vintena de balladors de 16 anys en endavant, oferirà una actuació que constarà de tres parts. Arrencaran, com és tradició, amb la Sardana del Casal, seguida de les Danses de Castellterçol i la Marxa de Lluís Calduch. A la segona part estrenaran un nou muntatge d’havaneres de Les Anxovetes, que els ha adaptat Núria Hontecillas. I acabaran amb Cascavell i La Disfressada. Entremig hi haurà les actuacions de l’escola de dansa. El que no hi haurà, per segon any, és l’actuació de grups convidats forans.