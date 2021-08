El parc de Can Font serà l’escenari de tres concerts musicals de signe ben divers durant aquesta edició de la Festa Major de Manresa, amb els manresans Manel Camp i Salva Racero i el grup Filf3erro com a protagonistes. Les actuacions tindran lloc a l’aire lliure i permetran gaudir d’estils i propostes ben diferents.

Salva Racero actuarà diumenge a les 22 h. En la seva llarga trajectòria hi figuren fites com la presència en el repartiment de la segona producció de Mar i cel i el fet de ser el cantant de Lax’n’Busto durant una dècada. Després del pas per la banda del Vendrell, el vocalista va iniciar una aventura en solitari que es va concretar en el disc Immortals.

El pòsit de la seva llarga trajectòria es deixa sentir en aquest treball en el que pren valor l’aprenentatge viscut i les lliçons rebudes pel pas del temps. Un dels temes que hi apareixen i que es podran escoltar en el concert de la festa major manresana, en una nova versió, és Torno a respirar, que va gravar amb Laura Vall en una col·laboració transatlàntica entre Catalunya i Califòrnia.

Immortals és la voluntat de fer un punt i a part i replantejar-se el camí a seguir. Tal i com ha explicat l’artista nascut el 1976 a la capital bagenca, el disc vol ser un exercici de sinceritat, fruit de la necessitat d’agafar les regnes del propi destí.

El darrer dia de la festa, dilluns, a les 20.30 h, el parc de Can Font serà l’escenari del concert del pianista manresà Manel Camp, que els darrers mesos està celebrant els 75 anys de la millor manera, tocant el seu instrument en companyia d’altres músics.

El jazz serà el protagonista d’una actuació que promet ser recordada durant temps, amb la presència de tot un seguit de grans intèrprets com Joan Garrobé, Santi Arisa, Max Sunyer, Jordi Molina, Horacio Fumero, Xavier Figuerola, Lluís Ribalta, Jordi Camp, els Gossos, Els Convidats, Toni Xuclà , Oriol Saña i Mathew Simon, la Cobla Ciutat de Manresa i Miquel Àngel Cordero.

Un concert que serà alhora un merescut homenatge a un dels grans pianistes catalans de les darreres dècades.