Veïns, regidors del govern manresà i d'altres partits de l'Ajuntament (Fem Manresa i també del PSC, amb la presència de Quim Garcia), membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa, exregidors, la pubilla i l'hereu de la ciutat i curiosos que passaven per allà, han assistit aquesta tarda a la descoberta d'una de les cinc plaques que donen nom al passeig de la República de Manresa, conegut fins ara com carrer d'Alfons XII.

El canvi de nom té la gènesi en una petició de la CUP, l'any 2016 que, posteriorment, va agafar embranzida amb la creació de la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat. Finalment, es va aprovar en el ple del mes passat amb els vots a favor del govern d'ERC i Junts per Manresa, i de Fem Manresa; els vots en contra de Ciutadans i l'abstenció del PSC.

En les intervencions, Jordi Font, director de Memorial Democràtic, ha assenyalat que "el canvi té tot el sentit per recuperar les arrels democràtiques i republicanes del nostre país". També ha dit que "és un acte d'un gran valor cívic". Per part seva, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy ha definit el canvi de nom com "un acte de justícia".

Juntament amb la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, Aloy s'ha encarregat de descobrir una de les plaques, l'única que hi ha a la banda esquerra del carrer, baixant. Les altres quatre estan repartides per la banda dreta.

Crespo ha obert els parlaments recordant el camí fins al canvi de nom i remarcant el paper de la Comissió del Nomenclàtor, que passa per fer augmentar el pes dels noms de dones en uns carrers on són simbòlics i també per fer "neteja" d'aquells noms que ja no representen la ciutat de Manresa.

Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages i membre de la Comissió del Nomenclator, ha explicat que per posar el nom d'una persona en un carrer de la ciutat ha de complir dos requisits, fer tres anys que és mort i que hagi dut a terme alguna aportació important a Manresa. Ha afirmat que en el cas d'Alfons XII aquest segon supòsit no es compleix en cap cas. L'historiador ha posat de relleu la importància d'un carrer com el ja passeig de la República, projectat el 1857 i que havia de servir per connectar la ciutat vella amb la ciutat nova i que el 1859, amb l'arribada del ferrocarril, també havia de fer el paper d'acostar l'estació al centre. En realitat, però, ha apuntat, el carrer d'Alfons XII no es va poder obrir fins el 1970 pels problemes que hi va haver amb una casa del vial per tirar-lo endavant.

Com a dada curiosa, ha aportat que l'any 1891, quan es va inaugurar el Passeig, se'l volia batejar com passeig d'Alfons XIII però, com que ja hi havia un carrer d'Alfons XII, finalment, se li va poder posar el nom actual de passeig de Pere III. "Sinó, hauríem tingut un carrer d'Alfons XII i un passeig d'Alfons XIII i la feina per canviar-los hauria estat doble", ha reblat.

Font ha destacat que, tot i que sovint no parem atenció en l'espai públic, té un paper molt important en les vides de les ciutats. Ha remarcat que els noms dels carrers formen part dels valors que volem que tinguin aquestes ciutats.

Aloy ha posat de relleu l'etapa d'"il·lusió' que va obrir a Manresa la primera República, de la qual se'n commemoren enguany els 90 anys. Ha afegit que va suposar unes millores molt importants per a la ciutat en aspectes com l'educació, la cultura, la sanitat i la higiene.

Ha recordat la sessió informativa que es va celebrar amb els veïns del vial per informar-los del canvi i la comissió que en va sorgir arrel de les nombroses queixes que s'hi van escoltar en relació amb aspectes com la il·luminació (de la qual se n'ha canviat fa poc una part) i la inseguretat, entre d'altres, mentre que el canvi de nom va tenir més consens, si bé alguns veïns van lamentar que es dediquessin els esforços a aquest tema i no a resoldre la problemàtica que arrossega el carrer.

En acabar l'acte, alguns dels assistents han marxat cap a l'escola Renaixença, on, dins del programa de la Festa Major de Manresa, s'han inaugurat les exposicions “Tres dies d’abril. 90 anys de la proclamació de la República” i “República i Escola a Manresa (1931-1939)”. Hi ha qui ho ha aprofitat per fer-se fotos davant d'una de les plaques.