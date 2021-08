Tal com explicava Marcel Gros fa uns mesos a aquest diari, «els pallassos, amb l’edat, guanyen autenticitat». I potser per això és tan fructífera la col·laboració entre el clown manresà i els dos artistes de Teatre Mòbil, Atilà Puig i Jordi Girabal, concretada en un espectacle, Remember Show, que es podrà veure avui a les 20 h a la sala gran del Teatre Kursaal. Un muntatge que reuneix els tres reconeguts intèrprets a l’escenari després de trenta anys.

Diuen que són «més pallassos que mai» en un retorn als seus orígens. Remember Show recupera esquetxos dels seus primers temps, especialment de Mutis (1985), el segon espectacle que van signar com a Teatre Mòbil. Per acabar-ho d’adobar, n’hi han posat de nous i han relligat alguns de vells en el que és un homenatge a l’ofici de pallasso. No en va, tots tres porten, per primera vegada, el nas vermell.

Concebut inicialment com un muntatge de carrer, Remember Show es va adaptar a les circumstàncies i es va estrenar en sala a la darrera edició de La Mostra d’Igualada. Marcel Gros celebra durant el 2021 els seus primers 40 anys de professió, 30 dels quals en solitari. Per la seva banda, els Mòbil ja porten 37 temporades sobre les espatlles.