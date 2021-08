La voluntat de programar un bon grapat d’espectacles i concerts en espais a l’aire lliure portarà dissabte, al parc de Can Font, el muntatge escènic Amics, que protagonitzen l’actor Dafnis Balduz i la cantant Carla Barroso. Un muntatge sobre l’amistat que proposa unir la música, la poesia i la interpretació i del qual se n’oferiran dos passis, un a les 20.30 i un altre a les 22.30 h. Les entrades valen 1 euros i es poden adquirir a la pàgina web lafestamajor.cat.

La música i la literatura, relligades per la passió per l’art i la convivència, i amb unes oportunes dosis d’humor, fan moure un espectacle pel que transiten el desig de l’amistat i la necessitat de l’abraçada. Amics celebra els vincles que establim les persones amb altres homes i dones amb els que, sense el vincle del parentesc, ens hi sentim molt units.

Així, l’actor Dafnis Balduz i la vocalista Carla Barroso viatgen en aquest espectacle a través de les paraules precises i intenses de poetes i cantants com Joan Salvat Papasseït, Joaquín Sabina, Maria Mercè Marçal, els Blaumut, Mario Benedetti, Tracy Chapman, Ramón Llull, Whitney Houston, Miquel Martí i Pol, Elton John, Rocío Jurado, Jaime Gil de Biedma, Lluís Llach, Raffaela Carrà, Federico García Lorca, ... Un elenc extens, divers, amb artistes que han conreat gèneres i estils ben diferents, i que s’han expressat en llengüe s diveres, però que tots ells han parlat de l’amistat en diverses generacions.

Màgia a l’Anònima

Una altra proposta escènica que destaca en el programa de la Festa Major és l’espectacle Univers Fantàstic, del mag Aliskim, il·lusionista de renom que actuarà diumenge, a les 19 h, al pati de l’Anònima. El muntatge que oferirà a Manresa aquest creador d’il·lusions combina la màgia participativa amb els números més espectaculars, i fins i tot convida el públic a obrir els ulls i descobrir alguns dels secrets més ben guardats. Tot plegat, amenitzat amb el bon humor i els somriures de satisfacció i estupefacció que sempre provoquen en el públic els trucs de màgia que ens semblem impossibles.