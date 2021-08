El concert de Cholo Chicha que té lloc avui dijous (19.30 h) a La Terrasseta és el punt de partida d’un llarg cap de setmana musical a la Festa Major Alternativa de Manresa. Grups com Tribade i Pony Pisador faran pujar els decibels de la celebració, que un any més té presents les mesures sanitàries de contenció de la pandèmia del coronavirus.

La Terrasseta serà per segon any consecutiu un dels centres de l’Alternativa. Ubicada a la plaça de la Música, permet gaudir de la festa alhora que es manté un control dels requeriments anticovid. Avui, a les 19 h, hi actuarà Cholo Chicha, una banda creada fa quatre anys a Barcelona que reivindica el mestissatge cultural.

Demà divendres, aquest cop a la plaça Puigmercadal, triple proposta musical amb May one Day (19.30 h), El Pony Pisador (21 h) i Tribade (23 h). Els primers són una banda jove que es va estrenar durant el confinament i que interpreta l’estil indie/shoegaze.

El grup barceloní El Pony Pisador fa de la música i l’humor un còctel explosiu, que parteix de músiques d’arreu del món com la tradició celta i les cançons marineres. Un quintet imprevisible sobre l’escenari a qui agrada descobrir noves sonoritats i servir-les als espectadors a la seva manera.

El trio de rap Tribade torna a la Festa Major Alternativa amb el seu primer àlbum sota el braç, Las desheredadas. Les MCs Bittah i Masiva Lulla i DJ Mark proposen un repertori de lletres feministes a partir del hip-hop, el reggaeton i el Rythm’n’Blues. Cançons amb títols tan significatius com La Purga i Poliamorosa són indicatives de la proposta anticapitalista i a favor de les relacions obertes que defensa el conjunt barceloní.

El dissabte, a les 19 h, serà el torn de Fenok, també a la plaça Puigmercadal. Nascut el 2019, el grup es caracteritza per un rock clàssic que transita també per espais sonors del pop, amb ritmes durs i guitarres elèctriques.

Amb tot aquest programa, la música pren un any més el protagonisme a l’Alternativa.