Aquesta festa major l’Ajuntament de Manresa ha incorporat una nova mesura implantada a causa de la pandèmia de la covid-19, que és que en la gran majoria d’activitats s’ha hagut que fer una inscripció prèvia amb el cost d’un euro, ja que el protocol obliga a habilitar recintes tancats amb control d’aforament.

Els organitzadors lamenten que encara que La Festa Major de Manresa sempre hagi tingut un caràcter popular i els seus actes hagin estat gratuïts, aquesta edició s’ha decidit fer pagar un euro per entrada per evitar l’estampa de cadires buides que es va veure en alguns actes que es van dur a terme l’any anterior.

Tal com explica la regidora de Cultura, Anna Crespo, aquesta nova proposta «és per evitar la informalitat». «Com que l’any passat la reserva era gratuïta, va haver-hi moltes persones que, després de reservar, no van assistir als actes ni van avisar que no hi assistirien, la qual cosa va provocar que hi hagués persones que es quedessin fora d’alguns espectacles mentre a dins hi havia cadires buides. Per tant, per evitar aquestes situacions s’ha decidit fer pagar un euro en tots aquells actes que organitza l’ajuntament». La regidora comenta que «a ningú li vindrà d’un euro si realment es tenen ganes d’assistir a l’acte. I si d’aquesta manera, ja has invertit una estona a fer la inscripció per internet o bé anant fins a l’ajuntament a buscar el tiquet, segur que es valorarà molt més l’assistència».

Pel que fa als actes que organitzen les entitats, com els de foc de La Salle i els actes de la plaça Porxada, seran gratuïts.