L’any passat, el dia i l’hora que els Tirallongues actuen tradicionalment per la festa major, no ho van poder fer per les restriccions de la covid. Amb tot, membres de la colla castellera es van trobar a la Plana de l’Om per fer un acte simbòlic acompanyat per la música de les gralles que va consistir a fer-se una foto i, agafats pels mocadors que duen al cap quan alcen els castells, saltar fent una rotllana al voltant de la plaça.

Aquest diumenge, tot i que no serà un actuació castellera tradicional de festa major amb altres colles convidades, hi haurà demostració castellera dels Tirallongues. Serà a les 12 del migdia al Pati del Casino i, malgrat que l’entrada és gratuïta, caldrà anar-hi amb reserva prèvia. La colla manresana, tal com ha explicat el seu president, David Traus, aixecarà dos pilars de quatre. «Som dos grups bombolla de 25 persones cadascun i els farem simultanis o separats». Dependrà de la decisió de la junta tècnica en aquell moment, indica. «Encabat, es faran un seguit de pilarets petits amb la canalla perquè puguin pujar tots en homenatge a ells, que han estat assajant tots aquests mesos».

Homenatge a la canalla

Traus recorda que, tradicionalment, «la canalla que ha assajat durant tota la setmana, quan arriba el dia de l’actuació, intentem que pugi als castells. En aquest cas, com que farem dos pilars de quatre i només pugen dos nens, els que s’hagin apuntat per la festa major pujaran sobre un adult fent pilarets de dos perquè puguin gaudir de tot l’esforç fet».

Comenta que, tot i la situació d’excepcionalitat que viu la colla obligada per la covid, i la necessitat de mantenir distàncies, la qual cosa és impossible a l’hora d’aixecar els castells, els ha sobtat que «tot i estar parats o mig parats, hem aconseguit socis nous. En concret han entrat cinc adults i tres infants. Són castellers nous que han vingut a provar, a assajar i que esperem que es quedin».

Després d’estar aturada més d’un any per culpa de la pandèmia, la colla manresana va reprendre els assaigs el maig passat.

A plaça, hi van sortir per darrer cop a la Festa de la Llum de l’any passat per executar el tradicional pilar de pujada i baixada de les escales del Carme. Va ser una de les poques colles que van actuar abans del confinament. Com és sabut, l’agost ja no van poder actuar per la festa major. Va ser el primer cop en els 28 anys d’ençà de la fundació de l’entitat.