Després de dos anys sent la pubilla i l’hereu de la ciutat de Manresa, falten pocs dies perquè Mireia Pons, estudiant de química, i Adrià Hervàs, estudiant ciències polítiques i gestió pública, cedeixin el seu lloc als següents candidats, durant el diumenge de festa major.

Pons i Hervàs van ser proclamats pubilla i hereu la Festa Major de Manresa de l’any 2019, però al cap de sis mesos arribava la pandèmia de la covid-19.

Durant la primavera i l’estiu, que és quan es fan més actes de pubillatge, no els van poder dur a terme, com tampoc la següent proclamació de pubilla i hereu la festa major del 2020. Així doncs, Sala i Hervàs van seguir representant la ciutat de Manresa culturalment un segon any consecutiu.

Els dos, expliquen que ha sigut un honor viure aquesta experiència i que han descobert moltes coses, com apreciar i valorar els seus orígens. «Aprens molta cultura general de tot Catalunya, com per exemple, la història d’un escut», apunta Hervàs.

Així doncs, comenten que ha valgut molt la pena malgrat creuar-se amb la pandèmia. Pons, explica que «la covid ens ha trencat el pubillatge, però també ens ha unit molt amb la gent d’aquest món, ja que tots estàvem amb la mateixa situació i volíem posar-hi solució. Vam fer sortides online, vam quedar un dia per fer jocs... en general, vam fer un esforç per seguir mantenint el contacte i la cohesió».

Hervàs, segueix: «evidentment, no hem pogut gaudir l’experiència de la millor manera, però ens ha aportat un munt de coses».

Pons, manifesta la seva pena de deixar de ser la pubilla de Manresa. «Amb dos anys n’he tingut més que suficient, però ara que he de cedir el meu càrrec en uns dies em fa molta llàstima». Hervàs, en canvi, explica que dins el que cap, no li sap tan greu deixar de ser l’hereu de Manresa perquè de moment també és el de la Catalunya central, «però quan ja no sigui l’hereu d’enlloc, ho trobaré molt a faltar».