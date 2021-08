El Grup de Dansa Cor de Catalunya sempre Dansa amb el Cor per la Festa Major de Manresa, i aquest any, que arran de la pandèmia no han pogut oferir un espectacle nou, han preparar un recull d’onze danses del seu repertori, algunes de més tradicionals i altres de creació pròpia. El muntatge només inclourà sencer l’espectacle de petit format Terra Nostra, que van estrenar el 2007 i és una composició de tres balls (d’un quart d’hora de durada en total) en homenatge a la sardana. L’actuació de la festa major tindrà lloc avui, dijous (21.30 h) a la plaça Porxada i hi intervindran disset integrants del cos de dansa i vuit balladors del grup juvenil. Fa uns tres anys que l’entitat ha recuperat els grups infantils i juvenils però, degut a les circumstàncies, encara no han pogut ballar per la festa major. De tota manera, aquest cop només podrà ballar el grup juvenil, per la manca de disponibilitat dels més petits en dates de vacances.

El Grup de Dansa Cor de Catalunya, que reprèn l’actuació per la festa major després del parèntesi de l’any passat, també té previst actuar el 4 de setembre a les Jornades Internacionals Folklòriques de Rajadell i a finals de setembre participarà a l’Aplec Internacional de Dansa Folklòrica, a l’Alguer.