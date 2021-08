La comèdia L’èxit de la temporada, dirigida per Enric Cambray i Israel Solà, arriba a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa en dues funcions, diumenge a les 17 i les 20 h. L’obra s’endisa en l’amistat d’una manera «divertida, dramàtica i agra», tal i com comenta Solà, amb una nova producció «de gran format i que no és una reposició» per a celebrar els 30 anys de la companyia El Terrat.

L’espectacle tracta sobre una companyia d’actors que assaja un Romeu i Julieta, i que, abans de l’estrena viu un d’accident que impedirà posar de llarg l’obra fins al cap de vint anys. «Volíem parlar de l’amistat», explica Solà, així com del pas del temps i els èxits.

El Kursaal proposa cada any una de les millors comèdies de la temporada durant la Festa Major, i en aquesta ocasió programa dues sessions d’un espectacle de teatre dins del teatre que interpreten Sílvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios, Mònica Macfer i Alba Florejachs. Tots ells es posen a la pell d’un seguit de còmics d’èxit a la ràdio i a la televisió que es volen reivindicar com a intèrprets fent una obra de Shakespeare.