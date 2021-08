Amb la intenció de conscienciar la població que encara no s'hagi vacunat sobre la importància de fer-ho abans de començar el nou curs, ja sigui a nivell laboral o de retorn a l'escola o a l'activitat que es dugui a terme, el Departament de Salut ha organitzat dilluns vinent, coincidint amb el dia més assenyalat de la Festa Major de Manresa, una vacunació anticovid a la biblioteca del centre cultural el Casino de la ciutat per a les persones a partir de 12 anys. Es farà de les 6 de la tarda a les 9 del vespre i s'hi podrà anar amb o sense cita prèvia. Per demanar-la es pot fer en aquesta web.

La vacunació massiva a Manresa no s'ha aturat d'ençà que va començar. Es fa al Palau Firal cada dia, llevat del dissabte i diumenge. Per tal de no aturar-la tres dies seguits, tenint en compte que el dilluns és festiu a Manresa, i també per conscienciar la ciutadania de la importància d'immunitzar-se, s'ha decidit acostar-la al centre de la ciutat.

També amb la finalitat de fer arribar a tothom el missatge que cal vacunar-se, Salut ha gravat sengles vídeos amb el Baxi Manresa, el club de patins artístic de Tona i el club d'hòquei Anoia.

Actualment, es vacuna amb Pfizer i Moderna, que requereixen dues dosis. La variant del virus que predomina és la Delta, que és molt contagiosa. La coordinadora de la vacunació al Palau Firal de Manresa aquests dies, Olga Díaz, il·lustra en aquest vídeo que, vacunar-se, suposa una inversió de temps mínima, si es compara amb els avantatges que genera.