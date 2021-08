Sense correfoc a causa de la pandèmia, la Festa Major de Manresa havia quedat coixa i sense un dels seus principals elements que li donen entitats. Aquest any tampoc n’hi haurà, però qui vulgui ensumar olor de pólvora ho podrà fer a l’espectacle estàtic que Xàldiga ha ideat i que substituirà la mostra i el tradicional correfoc.

El seu nom no pot ser més eloqüent: «Foc a la covid», i es podrà veure aquest dissabte 28 d’agost a 2/4 de 10 del vespre al camp de futbol de La Salle, un escenari inèdit però ideal per fer-hi petar pirotècnia. Els amants dels petards, del bestiari i dels personatges de Xàldiga -moixogants, capgirells, fogueres i fogaines- els podran veure en acció. Demà divendres hi haurà una prèvia amb la Moscada Infantil, que l’any passat tampoc no es va poder celebrar.

Amb tots els elements

És clar que no s’assemblarà en res al correfoc tradicional. Serà més aviat una mostra però amb un format diferent. Tots els elements de Xàldiga sortiran a escena en grups reduïts per mostrar el seu foc i pirotècnia, i al final hi haurà una moscada. Tot això el públic ho haurà de veure assegut a les cadires que es disposaran al llarg de tot el camp de futbol, que tindrà una capacitat per a 833 persones dividides en quatre zones.

L’escenari no permet per fer la coreografia que normalment es representa a la mostra, que és com una mena de tast del correfoc. Per això els organitzadors han optat per un espectacle visual de llum i foc, amb pirotècnia que no acostuma a utilitzar habitualment Xàldiga però que sí que es fa servir per fer efectes a les places.

Tampoc no sortirà el Boc, que és el guia dels diables i dimonis de Xàldiga. Hi haurà un element nou que els organitzadors no han volgut revelar per mantenir l’efecte sorpresa. Tampoc no sortirà a escena el Bou de foc, un dels elements més espectaculars i amb més càrrega de pólvora de la mostra i el correfoc.

A partir d’un fil conductor , els espectadors s’endinsaran en un món d’espurnes i fum que durarà una hora i que s’ha ideat en relativament poc temps. En un primer moment Xàldiga es va resignar a quedar fora de la festa major per segon any consecutiu a causa de l’emergència sanitària. A principis de juny, però, es van relaxar les mesures de seguretat en el cas de festes, i això va fer que sorgís la possibilitat que l’entitat tornés a ser present a les festes d’estiu. Finalment així ha sigut.

Les reserves per assistir a «Foc a la covid», que és d’entrada gratuïta, es van esgotar en poques hores. Perquè ningú no es quedi sense foc, l’espectacle es podrà seguir en directe a la pàgina web de Xàldiga.