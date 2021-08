El muntatge i el llançament del castell de focs doble, dilluns (22 h), com a cloenda de la festa major, comportarà un seguit de restriccions en la mobilitat i l’aparcament en els dos punts on es farà.

Si bé el castell de focs repetirà la fórmula de l’any passat, enguany inclourà com a novetat un esclat final des de deu punts més de la geografia manresana.

A la zona de llançament de la plaça del Milcentenari es prohibirà l’estacionament des de les 9 del matí en aquesta plaça i al carrer del Puigmercadal, plaça del Carme, Muralla del Carme i plaça dels Infants. A partir de les 5 i fins a 2/4 d’11 de la nit, es tallarà el trànsit de vehicles i vianants al carrer del Puigmercadal i a la plaça del Milcentenari, i a partir de les 9 del vespre i fins a 2/4 d’11 de la nit, es tallarà el trànsit de vehicles i vianants a la Muralla del Carme (des de carretera de Vic a la plaça dels Infants), carrer dels Infants i plaça dels Infants. El bus urbà que fa parada a la plaça dels Infants modificarà el recorregut durant el tancament de la Muralla del Carme i la plaça dels Infants.

A la zona de llançament del parc del Museu de la Tècnica es prohibirà l’estacionament des de les 9 del matí a la carretera de Santpedor (de la plaça de Mallorca al carrer de la Creu Guixera), carrer de la Sèquia (del carrer de Rosselló a la plaça de Mallorca), plaça Mallorca i al passatge dels Dipòsits Vells. A partir de les 7 de la tarda i fins a 2/4 d’11 de la nit, es tallarà el trànsit de vehicles i vianants a la carretera de Santpedor entre la plaça de Mallorca i el carrer de la Creu Guixera. Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en direcció plaça de la Bonavista es desviaran per carrer del Bisbe Torras i Bages, i els que circulin en direcció plaça de la Creu es desviaran per carrer de la Creu Guixera. També es tallarà el trànsit al carrer de la Sèquia, entre el Rosselló i la plaça Bages; i al passatge dels Dipòsits Vells. Les línies festius i 8 del servei bus urbà modificaran el seu recorregut.