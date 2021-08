L’organització de la Festa Major de Manresa —a càrrec de l’Ajuntament i de l’Associació Manresa de Festa— ha decidit ampliar la capacitat de tres concerts que es faran al Parc de Can Font i que ja havien exhaurit entrades. La decisió s’ha pres després del bon funcionament del primer concert d’ahir en aquest espai, en el qual es va poder comprovar que es complien amb escreix les mesures covid i que hi havia capacitat per poder ampliar el perímetre del recinte.

Es tracta del concert d’avui divendres del grup de Filf3rro, del concert de Salva Racero de diumenge i del de Manel Camp de dilluns. Les entrades (60 per cada concert) ja es poden reservar a un preu d’un euro a través d'aquesta pàgina web. També es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de Manresa, de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h; i els dilluns, diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h.

Filf3rro és un grup amb músics del Bages i l’Anoia que capgira grans èxits de la música moderna adaptant-los al català. El concert es farà avui divendres a les 21 h. El manresà Salva Racero delectarà el públic amb una nova versió de ‘Torno a respirar’, una de les cançons del seu primer disc en solitari, ‘Immortals’. El concert es farà diumenge a les 22 hores. I Manel Camp, que actuarà dilluns a les 20.30 h, oferirà un concert especial que comptarà amb la participació de Santi Arisa, Gossos, Els Convidats o la Cobla Ciutat de Manresa, entre altres.