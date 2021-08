L’organització de la festa major va anunciar, ahir, just abans de tancar l’edició, la incorporació al programa de la festa gran de Manresa d’una nova actuació. Tàrraco Surfers, definits com «la banda de versions més genuïna dels últims temps», actuaran avui, a 2/4 d’11 de la nit, al parc de Can Font. Les entrades (un euro) es podran aconseguir a partir d’avui a l’adreça https://web.lafestamajor.cat

La formació ofereix versions de tots els estils i de totes les èpoques musicals, que van des de Michael Jackson, a Boney M, passant per Queen, Ricky Martin, Rihanna, Camilo Sesto , AC/DC, Txarango, Hombres G, Pitbull, Els Pets, Tequila, Bruno Mars, Adele, Julio Iglesias, Shakira i Alaska.