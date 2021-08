El concert estrella de la Festa Major de Manresa, el del grup Buhos, ha començat aquest dissabte puntualment a l’exterior del Palau Firal. Les localitats per assistir-hi, l’espai té una capacitat per a 950 persones, es van esgotar en menys de dues hores. El concert ha començat amb una cançó-barreig dels seus grans temes. Des del primer moment el públic, més aviat adolescent, ha saltat i ballat des de les seves cadires mentre que el grup interactuava amb ell en tot moment demanant coreografies i aplaudiments. Després de l’èxit de la gira «Teràpia col·lectiva» que també va aterrar al Kursaal de Manresa, la banda repren els concerts a l’aire lliure.

La cultura popular és la principal protagonista dels actes d’aquest diumenge

La cultura popular serà la principal protagonista dels actes d’avui de la Festa Major de Manresa. Abans, a les 11 del migdia se celebrarà a la basílica de la Seu la missa solemne que estarà presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova.

A les 12 del migdia la cita és al pati del Casino, on hi haurà una demostració castellera a càrrec dels Tirallongues. Suposa el seu retorn després del parèntesi de l’any passat. Les colles castelleres no tan sols no podien actuar, sinó que tampoc no podien assajar a causa de l’emergència sanitària.

Serà una actuació especial. En aquesta ocasió no hi haurà altres colles convidades com altres anys. Els castellers alçaran dos pilars de quatre, tenint en compte que han d’assajar amb grups bombolla diferents de 25 persones, i també pilars petits per homenatjar als més petits de la colla, que són els qui més han patit les mesures de restricció.

A la 1 del migdia hi haurà una altra cita destacada entre els actes tradicionals de la festa major: la ballada de la imatgeria de Manresa. L’emplaçament natural de la ballada, la plaça Major, s’ha canviat pel teatre Conservatori igual que ja es va fer l’any passat a causa de la pandèmia. Cavallets, nans, gegantons amb els seus vestits nous, l’hereu i la pubilla, els gegants i al lleó i l’àliga desfilaran per l’escenari acompanyats per l’Esbart Manresà.

Ja a la tarda als terrenys de Cal Cuques, entorn de la Torre Lluvià, hi haurà una nova sessió del cicle Microscopies que uneix art i natura. A les 7 de la tarda hi haurà la performance «Natura i moviment» a càrrec de Nil Nebot i la ballarina i coreògrafa Carlota de Carvajal. A la mateixa hora hi haurà màgia al pati de l’Anònima mentre que a la plaça Porxada, també a les 7 de la tarda, es durà a terme la proclamació de la pubilla i l’hereu de Manresa 2021. És un dels actes que no es van poder celebrar l’any passat, de forma que l’actual pubilla i hereu, Mireia Pons i Adrià Hervàs, han exercit durant dos anys.

Ja al vespre a l’exterior del Palau Firal hi actuaran Arlet i Lildami; a la plaça Porxada hi haurà dansa d’arrel, al pati del Casino actuarà Berta Sala i a can Font, Salva Racero.